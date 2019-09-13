Только помогите мне немного: Елена Кравец дала подписчикам долгожданное обещание

Елена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)

Судя по всему, теперь Кравец будет чаще появляться в сети

Елена Кравец порадовала поклонников очень приятной новостью. Талантливая актриса (к слову, ранее Кравец впервые заплакала на камеру) и участница нового сезона Танцы со звездами 2019 поняла, что она крайне редко общается с поклонниками в своих соцсетях. Елена пообещала исправить ситуацию!

Так, на своей страничке в сети instagram Кравец обратилась к поклонникам. Выяснилось, что подписчики актрисы даже запустили флешмоб — #ЛенаБольшеПостов. И призвали свою любимицу “выходить на связь” как можно чаще.

“Я приятно удивлена тем, как много людей поддерживают нашу с Максом Леоновым пару в проекте Танцы со звездами 2019. Ии как много подписчиков появляется на моей странице ежедневно. Спасибо, что являетесь частью моей жизни и побуждаете к чему-то новому. Ваш флешмоб #ЛенаБольшеПостов заставил меня задуматься и понять, что я действительно очень мало с вами общаюсь, друзья. Так что спасибо за такую не навязчивую и очень тонкую мотивацию! Теперь будем видеться чаще, только помогите мне немного, пожалуйста… В комментариях жду ваших пожеланий и предложений по форматам- чего хочется, что интересно, чего не хватает и что бесит!) Да, последнее особенно важно) В общем, побежали вместе!” - пишет Кравец.

Свой пост она сопроводила фото, сделанное во время третьего эфира Танцы со звездами 2019 (прошел 8 сентября). Напомним, что проект покинула пара Серега и Аделина.

Эффектная Елена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)

Отметим, по результатам голосования членов жюри (Екатерина Кухар, Влад Яама и Франциско Гомес) пара Елена Кравец - Максим Леонов заняла 10-е место (из 13-ти). Что, конечно же, расстроило и взволновало Кравец.

8 сентября пара представила зажигательную сальсу. Однако судьи оценили выступление Елены всего в 19 баллов (из 30-ти возможных).

Результат голосования членов жюри, третий эфира Танцы со звездами 2019

Екатерина Кухар отметила: “Леночка, сальса, к сожалению, не ваш конек!” Прима-балерина посоветовала Елене “пахать как лошадь и порхать как бабочка”.

Владу Яме вообще не хватило латинской энергетики. Хореографу даже было местами похоже на "танец маленьких утят".

Елена Кравец и Максим Леонов – Сальса – Танцы со звездами 2019

Напомним, ранее Елена Кравец призналась в любви известной поэтессе. Актриса записала трогательное видое-обращение.

Также до этого Кравец и Леонов повеселили репетицией ко второму эфиру Танцы со звездами. Певица лежала и "ползала" по полу, из-за чего хореограф в шутку отметил - "Ленка-уборщица".