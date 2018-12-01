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Помирились? Джоли и Питт не разводятся

Lite » Звезды 01.12.2018 - 12:26
Помирились? Джоли и Питт не разводятся
Фото: Анджелина Джоли и Брэд Питт (instagram.com/bradpittoficial)

Сообщается, что звезды без расторжения брака смогли достичь понимания

Долгий скандал с разводом и "дележкой" детей секс-символов голливудского кинематографа набирал обороты, открывал новые тайны семейной жизни самых популярных в мире звезд. Сейчас Анджелине Джоли и Брэду Питту удалось заключить соглашение об условиях опеки над своими детьми. Об этом рассказала адвокат Анджелины Джоли Саманта Блей, передает Reuters.

Представляющая интересы голливудской звезды Анджелины Джоли Блей заявила, что актриса и ее муж Брэд Питт согласовали условия опеки над детьми. Она уточнила, что такое соглашение делает ненужным бракоразводный суд. Детали договоренностей между Джоли и Питтом конфиденциальны и не подлежат разглашению.

Развод голливудских актеров затянулся более чем на два года. Наиболее спорным вопросом для Джоли и Питта являлась опека над их шестью детьми, трое из которых являются биологическими детьми пары.

Напомним, что была названа самая сексуальная киногероиня всех времен.

Ранее мы писали, что актер выиграл разбирательство, чтобы видеться с детьми. Питт сможет видеться с детьми раз в два дня и минимум четыре часа в учебные дни и минимум 12 часов в дни, свободны от школьных занятий.

Видео: (video.rbc.ua)

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