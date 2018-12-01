Помирилися? Джолі і Пітт не розлучаються

Фото: Анджеліна Джолі і Бред Пітт (instagram.com/bradpittoficial)

Повідомляється, що зірки без розірвання шлюбу змогли досягти розуміння

Довгий скандал з розлученням і "поділом" дітей секс-символів голлівудського кінематографа набирав обертів, відкривав нові таємниці сімейного життя найпопулярніших в світі зірок. Зараз Анджеліні Джолі і Бреду Пітту вдалося укласти угоду про умови опіки над своїми дітьми. Про це розповіла адвокат Анджеліни Джолі Саманта Блей, передає Reuters.

Адвокат, яка представляє інтереси голлівудської зірки Анджеліни Джолі заявила, що актриса та її чоловік Бред Пітт підтвердили умови опіки над дітьми. Вона уточнила, що така угода робить непотрібним шлюборозлучний суд. Деталі домовленостей між Джолі і Піттом конфіденційні і не підлягають розголошенню.

Розлучення голлівудських акторів затягнулося більш ніж на два роки. Найбільш спірним питанням для Джолі і Пітта була опіка над їх шістьома дітьми, троє з яких є біологічними дітьми пари.

Нагадаємо, що була названа найсексуальніша кіногероїня всіх часів.

Раніше ми писали, що актор виграв розгляд, щоб бачитися з дітьми. Пітт зможе бачитися з дітьми раз на два дні і мінімум чотири години в навчальні дні і мінімум 12 годин в дні, вільні від шкільних занять.

Відео: (video.rbc.ua)