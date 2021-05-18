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Полякова отдыхает: Леся Никитюк ошеломила невероятно длинными ногами

Новина українською →
Одесса, Вторник 18 мая 2021 14:32
Полякова отдыхает: Леся Никитюк ошеломила невероятно длинными ногами Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Никитюк отдыхает в Одессе, где выгуливает стильные наряды и наслаждается вкусной едой. Новым фото телеведущая не на шутку поразила своих поклонников, продемонстрировав просто-таки бесконечные ноги.

Впечатляющим снимком Леди Ле поделилась на своей странице в Instagram.

Так, теледива позировала на фоне моря в стильном образе. Она примерила голубые джинсы, белый топ и черный пиджак, которые дополнила бежевыми туфлями на каблуке и маленькой черной сумочкой.

Однако главной изюминкой фото стали бесконечно длинные ноги Леси, над которыми явно поработали в графическом редакторе. В итоге выглядит так, будто их длина не менее 2 метров.

"А вы думали, как я так быстро до Киева из Одессы пришла. Одна нога тут, другая там", - подписала забавный снимок юморная Никитюк.

Полякова отдыхает: Леся Никитюк ошеломила невероятно длинными ногами

Леся Никитюк поразила длинными ногами в Одессе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Отметим ,что это далеко не первый эксперимент ведущей с фотошопом - она уже "увеличивала" себе ягодицы, грудь и другие части тела. К слову, в реальности рост Леси составляет 180 сантиметров, а длина ног - 110 сантиметров.

В комментариях ведущая продолжила шутить.

"Еле нашла такие длинные джинсы. Якби мені подарували участок біля моря, я б його міряла своїми ногами", - написала Леди Ле.

Фолловеры поддержали шутку и принялись комментировать эффектные ноги знаменитости. Некоторые отметили, что уж теперь-то Леся точно обошла длинноногую Олю Полякову.

  • Ейфелева Леська
  • Яка ти гарна, як антилопа
  • Полякова атдихає
  • Леся Гуливеровна
  • Да з такими ногами ні один мужик не втече
  • Даже так, шикарная!
  • Полякова нервно курит в сторонке
  • Та то все каблуки, не хвастайся
  • Пушка
  • Матір Божа, оце ноги
  • Чапелька Ви наша
  • Леся, смішніше за Вас не ніхто не придумає
  • Ах эти ноги - к счастью две дороги
  • Всегда подозревала, что часть ног Вы скрывали

Ранее Леся Никитюк превратилась в украинскую Кардашьян и похвасталась "попой как у Ким".

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