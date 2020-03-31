Полякова честно ответила, развелась бы она с мужем, чтобы выйти замуж за Винника

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля вышла в прямой эфир с Женей Кошевым

Оля Полякова мастерски развлекает своих поклонников во время карантина из-за коронавируса. Украинская певица также остается с родными в своем загородном доме. Ранее Оля жаловалась, что ей, как и другим исполнителям, пришлось перенести ряд концертов, отказаться от заманчивых предложений и т.д. И пока что Полякова буквально не знает, как ей зарабатывать! А для того, чтобы многомиллионная армия поклонников певицы не заскучала и не забыла о ней, Оля буквально каждый день старается выходить в прямые эфиры. Зачастую украинская “Королева ночи” читает сказки на ночь в компании своих дочерей. Однако вчера, 30 марта, Полякова порадовала особенным эфиром с актером Женей Кошевым.

Отметим, что Полякова теперь является судьей в проекте “Рассмеши комика”. Певица заняла судейское кресло рядом с Евгением Кошевым.

Во время вечернего прямого эфира Полякова и Кошевой сыграли в игру “правда или действие”. Все просто! Участнику на выбор предлагают либо честно ответить на поставленный вопрос, либо выполнить какой-то “челлендже”. Во время прямого эфира Кошевой ел лук, а полякова чеснок. Также Кошевой намазывал голову кетчупом, а Оля написала на лице “Я люблю Поплавского”.

Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

К примеру, Кошевой спросил у Полковой, “динамила ли она когда-то парней”.

“Женька, тысячу раз. У меня даже в Виннице была кликуха “Динамо”, — призналась Оля. При том никого из “отшитых” парней Оле жалко не было.

Еще один вопрос от Кошевого звучал как: “Если бы Винник предложил, ты бы вышла за него замуж?”

“За Винника? В текущих условиях? То есть развестись с Вадиком (ред. — муж Поляковой) и выйти замуж за Винника?.. Никогда”, — ответила Полякова.

К Кошевому также были каверзные вопросы. К примеру, Оля интересовалась: “Жека, а ты когда-нибудь меня хотел как женщину?”

“Ты шо, Полякова?! Нет, ты зачем меня такое спрашиваешь вообще?!” — сетует Кошевой.

“Ты правда говоришь нет?”

“Да! Ты слишком высокая для меня и я однолюб”, — отвечает Кошевой.