Положинский собрал вместе творческих людей и выпустил альбом дуэтов

Александр Положинский (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)

В записи пластинки "АнТАРТАКтида. Частина Перша" приняли участие Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, Олег Собчук и даже Вахтанг Кикабидзе

Группа "Тартак" порадовала своих поклонников новым, давно обещанным альбомом "АнТАРТАКтида. Частина Перша", в который вошло 12 дуэтов с исполнителями совершенно разных по возрасту, музыкальному стилю, мировоззрению и уровню популярности: Вахтангом Кикабидзе, Тоней Матвиенко, Арсеном Мирзояном, Олегом Собчуком и другими.

80% песен в альбоме - о любви. Осведомленные меломаны услышат знакомые фрагменты в песнях "Знаєш Мій День" (feat. Арсен Мирзоян), "Більше За Життя" (feat. Олег Собчук) "Попелюшка" (feat. Нумер 482) та "Хвиля"(feat. Epolets).

Александр Положинский и Мари Чеба (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)

Чувственная лирика Александра Положинского, стильные аранжировки саундпродюсера альбома Артура Даниеляна, совершенно новая подача "Тартака" в миксе с знакомыми мелодиями и голосами - рецепт безусловного успеха у поклонников.

"Собирать творческих людей вместе всегда непросто. Во-первых, это сложно организационно. Во-вторых, это тяжело эмоционально - у каждого свое видение, свои амбиции, свои желания. Но главное - для создания каждой песни такого альбома нужны идеи. Когда накопилось достаточно идей - где-то у меня, где-то у моих коллег - мы начали работу над альбомом. Следует сказать, что в альбоме есть как старые песни, которые вынашивались годами, так и совсем свежие, которые появились непосредственно в процессе работы. Кстати, из-за того, что возникали какие-то новые идеи, приходилось отказываться от некоторых старых. Поэтому в начале работы альбом планировался несколько другим по составу песен и дуэтов. Но это не значит, что те идеи никогда не будут реализованы", - комментирует альбом Положинский.

Видео: YouTube/TARTAK VIDEO

По словам саундпродюсера пластинки Артура Даниеляна, работа над альбомом продолжалась около трех лет.

"Благодаря альбому "АнТАРТАКтида. Частина Перша" мы можем представить, какой бы была группа, если бы после выхода первых двух альбомов не стала экспериментировать с более тяжелым альтернативным звучанием. Альбом звучит так, если бы Тартак остался поп-группой. Более того – в состав инструментов я вернул ди-джея. В то же время сам процесс записи в студии был очень консервативным – все партии были записаны с использованием реальных и, в большинстве, старых синтезаторов и драм-машин... "АнТАРТАКтида. Частина Перша" - это своеобразный реверанс и альбом-трибьют, посвящение тому времени. Также интересен тот факт, что некоторые вокальные треки партнеров по дуэтам и Александра были записаны с разницей в почти десяток лет", - говорит он.

Напомним, 23 ноября вышел новый, седьмой по счету, альбом культовой украинской группы ТНМК.

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Видео: РБК-Украина