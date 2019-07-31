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Полный релакс: Холостяк 9 с избранницей устроил пляжные развлечения у бассейна

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.07.2019 - 13:26
Полный релакс: Холостяк 9 с избранницей устроил пляжные развлечения у бассейна
Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Влюбленные отправились отдохнуть в компании друзей

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница, 21-летняя Дарья Квиткова умеют наслаждаться жизнью и с толком проводить не только будни, но и выходные. Пара много путешествует и находит время друг на друга, а также не стесняется демонстрировать чувства на глазах у всех, ведь влюбленным больше ненужно скрывать свои отношения. Отношения молодых людей умиляют и восхищают поклонников, которые пристально следят за романом пары после проекта и радуются их искренности и непосредственности. В свою очередь, Даша и Никита с удовольствием делятся с подписчиками в Instagram счастливыми мгновениями, регулярно публикуя совместные фото и видео.

Так, в сториз экс-холостяка можно увидеть, как пара проводит время  летом, стараясь насладиться по-максимуму жаркими деньками. Никита и Даша отправились на отдых не одни, а с друзьями – молодым украинским режиссером Сергей Чеботаренко и его женой Анной. Компания решила остановиться в одном из загородных комплексов неподалеку от Киева.

На кадрах девушки позируют на шезлонгах у бассейна. Правда, спокойно релаксировать им не дали любимые мужчины – они облили избранниц  водой. А те лишь только успели прикрыться руками.

 

Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова с друзьями ( instagram.com/nikitadobrynin )

Также дружная компания от души повеселилась у бассейна, позируя на камеру. Фото молодых людей вышли живыми и эмоциональными. Избранница экс-холостяка в купальнике пудрового цвета смеется в объятиях своего возлюбленного и пытается спрятаться от брызг, которые летят из бассейна  прямо на нее.

Полный релакс: Холостяк 9 с избранницей устроил пляжные развлечения у бассейна

Полный релакс: Холостяк 9 с избранницей устроил пляжные развлечения у бассейна

Фото: Дарья Квиткова в Египте (instagram.com/kvittkova)

Кстати, в этом же пляжном наряде Дарья позировала для Никиты во время их недавнего совместного отдыха в Шарм-эль-Шейхе. Тогда парочка устроила настоящий жаркий фотосет, порадовав поклонников чувственными фото из Египта.

Кстат слову, победительница Холостя 9 Дарья Квиткова показала пляжное селфи с любимым у бассейна, назвав его "горячим итальянцем".

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