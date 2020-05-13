Полина Логунова честно и категорично призналась, планирует ли с Дмитрием Ступкой заводить второго ребенка

Полина Логунова (фото: instagram.com/polinalogunova)

Супруга Дмитрия Ступки откровенно ответила на вопрос фолловеров

Полина Логунова и Дмитрий Ступка весь период карантина провели в домашней изоляции с дочкой Богданой (родилась 25 апреля 2017 года). Блогер и актер неоднократно подчеркивали, что ограничения из-за карантина также существенно отразились на их финансовом положении. Однако звездная пара старается не унывать. А чтобы поддерживать интерес подписчиков Полина стала намного чаще выходить на связь во время прямых эфиров, делать много интересных постов в разделе сториз на своей инстаграм-страничке.

Так, телеведущая и блогер организовала сессию вопросов и ответов в своих соцсетях. Один из вопросов фолловеров касался возможного пополнения в звездной семье. “Второго ребенка планируете?” - спрашивают у Логуновой подписчики.

На что телеведущая категорично отвечает - “Нет”.

“Почему такая реакция на второго ребенка? Это настолько тяжело?” - уточняют фолловеры.

“Потому что второй ребенок - это ответственность, деньги, время, энергия. И я не хочу второго ребенка, потому что я в не вижу по всем пунктам “плюсов”, - объясняет свое решение Полина.

Кстати, Полина также является создательницей собственного марафона похудения. Теледива на личном примере демонстрирует, каких результатов можно добиться, если захотеть. Поэтому немало вопросов касались именно вопросов похудения и питания.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова с дочкой Богданой (фото: instagram.com/polinalogunova)

Одна из поклонниц Полины спросила, как можно свекрови и маме донести, что “сладкое - это яд” и чтобы они перестали кормить конфетами ребенка.

“Это ваши дети или как? Вы и только вы принимаете решение, что им есть и что нет. Почему кто-то вам рассказывает, как вам и что делать с ВАШИМИ детьми? Не так себя ставите в семье. Мне вот никто слова не скажет, что давать, а что не давать Богдане. Любая мама за ребенка глотку зубами вырвет. Вот рвите, охраняйте их”, - советует Логунова.