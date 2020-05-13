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Полина Логунова честно и категорично призналась, планирует ли с Дмитрием Ступкой заводить второго ребенка

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.05.2020 - 13:54
Полина Логунова честно и категорично призналась, планирует ли с Дмитрием Ступкой заводить второго ребенка
Полина Логунова (фото: instagram.com/polinalogunova)

Супруга Дмитрия Ступки откровенно ответила на вопрос фолловеров

Полина Логунова и Дмитрий Ступка весь период карантина провели в домашней изоляции с дочкой Богданой (родилась 25 апреля 2017 года). Блогер и актер неоднократно подчеркивали, что ограничения из-за карантина также существенно отразились на их финансовом положении. Однако звездная пара старается не унывать. А чтобы поддерживать интерес подписчиков Полина стала намного чаще выходить на связь во время прямых эфиров, делать много интересных постов в разделе сториз на своей инстаграм-страничке.

Так, телеведущая и блогер организовала сессию вопросов и ответов в своих соцсетях. Один из вопросов фолловеров касался возможного пополнения в звездной семье. “Второго ребенка планируете?” - спрашивают у Логуновой подписчики.

На что телеведущая категорично отвечает - “Нет”.

“Почему такая реакция на второго ребенка? Это настолько тяжело?” - уточняют фолловеры.

“Потому что второй ребенок - это ответственность, деньги, время, энергия. И я не хочу второго ребенка, потому что я в не вижу по всем пунктам “плюсов”, - объясняет свое решение Полина.

Полина Логунова честно и категорично призналась, планирует ли с Дмитрием Ступкой заводить второго ребенка

Полина Логунова честно и категорично призналась, планирует ли с Дмитрием Ступкой заводить второго ребенка

Кстати, Полина также является создательницей собственного марафона похудения. Теледива на личном примере демонстрирует, каких результатов можно добиться, если захотеть. Поэтому немало вопросов касались именно вопросов похудения и питания.

Полина Логунова честно и категорично призналась, планирует ли с Дмитрием Ступкой заводить второго ребенка

Дмитрий Ступка и Полина Логунова с дочкой Богданой (фото: instagram.com/polinalogunova)

Одна из поклонниц Полины спросила, как можно свекрови и маме донести, что “сладкое - это яд” и чтобы они перестали кормить конфетами ребенка.

“Это ваши дети или как? Вы и только вы принимаете решение, что им есть и что нет. Почему кто-то вам рассказывает, как вам и что делать с ВАШИМИ детьми? Не так себя ставите в семье. Мне вот никто слова не скажет, что давать, а что не давать Богдане. Любая мама за ребенка глотку зубами вырвет. Вот рвите, охраняйте их”, - советует Логунова.

Полина Логунова честно и категорично призналась, планирует ли с Дмитрием Ступкой заводить второго ребенка

Теги Новости Украины семьяПолина ЛогуноваДмитрий Ступка
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