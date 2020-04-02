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Пока сидим дома: полезное меню на день от Полины из «Первых ласточек»

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.04.2020 - 12:52
Пока сидим дома: полезное меню на день от Полины из «Первых ласточек»
Мария Смолякова (фото: Новый канал)

Актриса Мария Смолякова, как и вся страна, «карантинит». Во время саомизоляции девушка не тратит время зря – готовит тело к лету и смотрит «Первых ласточек» на YouTube!

В сериале Нового канала «Первые ласточки» над героиней Маши, Полиной, часто издевались одноклассники. В том числе, из-за ее внешнего вида. Девушку убеждали в том, что она полненькая, и ей не мешало бы похудеть.

К счастью, в жизни Марию никто не обижает. Она следит за своим здоровьем и весом, и, чтобы чувствовать и выглядеть на все сто, девушка придерживается правильного питания. Пока актриса находится на карантине, у нее появилось возможность лучше следить за своим режимом.

– Сейчас наконец-то могу питаться в одно и то же время, – говорит Маша. – Очень долго не было возможности войти в такой режим. Ем каждые два часа. Завтрак-перекус-обед-перекус-ужин. И после этого ничего не есть. А если вдруг захочется, то пью кефир. Пообещала себе, что месяц не притронусь к чипсам, сухарикам и фаст-фуду. А также стану заниматься спортом через день. Это меню подходит тем, у кого нет проблем с желудком.

А вот и ежедневный рацион питания Маши. Берите на заметку и питайтесь полезной пищей:

  • Завтрак: сыр, тосты или яйцо с овсянкой.
  • Перекус: чай, можно с хлебцами или некалорийным печеньем.
  • Обед: в качестве гарнира можно выбрать рис, гречку, булгур и съесть их с овощами. Другой вариант – куриные ножки или филе с овощным салатом.
  • Перекус: можно сделать фруктовый салат (яблоки, бананы, апельсины).
  • Ужин: приготовленные овощи с мясом или рыбой.

– После ужина желательно больше не есть, – говорит Маша. – Но если очень хочется, то лучше выпить стакан кефира. Старайтесь исключать из меню газированные напитки, жирное, майонез, булочки и сладкое. Мучное – в первую половину дня. И побольше фруктов – яблок, груш, грейпфрутов, апельсинов.

А пока готовится к съемкам второй сезон «Первых ласточек», все серии первого смотрите по вторникам и четвергам на YouTube-канале Нового канала. Запуск каждой серии – в 12:00.

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