"Пока позаботьтесь о себе": Меган Маркл и принц Гарри попрощались с instagram-подписчиками

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган и Гарри оставили сообщение, полное заботы

Уже с 1 апреля 2020 герцог и герцогиня Сассекские официально станут независимыми от монаршей семьи Великобритании Меган Маркл и принц Гарри. Сегодня, 31 марта, вступает в силу их отречение от обязанностей старших членов королевской семьи. Как известно, этот процесс сопровождался рядом ограничений со стороны влиятельных родственников принца Гарри. Одно из самых жестких условий Елизаветы II касалось запрета Меган и Гарри использовать имя “Sussex” не только на официальных приемах, но и в коммерческих целях. Супруги столкнулись с рядом неудобств. Ведь на свой королевский титул они зарегистрировали благотворительный фонд, создали дорогостоящий сайт, зарегистрировали ряд торговых марок… От всего этого герцогам пришлось отказаться. Как и от своей официальной инстаграм-страницы.

Отметим, что название странички герцогов Сассекских зарегистрировано под ником @sussexroy. На нее подписаны более 11 миллионов фолловеров. Однако и от этой страницы Меган и Гарри придется отказаться! Официальное прощание в односторонней форме прошло 30 марта — скандальная пара опубликовала прощальную запись.

Обращение озаглавлено благодарствием: “Спасибо этому сообществу! За поддержку, вдохновение. За то, что разделяли наши миссию становления добра во всем мире”. При этом подпись нестандартная (герцог и герцогиня Сассекские), а просто — Меган и Гарри.

“Мы все ощущаем, насколько хрупким кажется мир в этот момент. Тем не менее, мы уверены, что у каждого человека есть потенциал и возможность изменить ситуацию. Каждый из нас может в этом убедиться — наши семьи и сообщества по всему миру, все вместе мы можем поддержать друг друга и осознать цельность этого общения”, — пишут Меган и Гарри. Пара делает отсылку к угрожающей пандемии коронавируса, охватившей весь мир.

“Сейчас самое важное — это здоровье и благополучие всех людей во всем мире. И поиск решений многих проблем, возникших в результате этой пандемии”, — акцентируют герцоги Сассекские.

“Так как все мы сейчас выполняем определенную роль в глобальном процессе и изменении наших привычек, мы также сосредотачиваем внимание на новой главе. Чтобы понять, как наиболее эффективно мы можем внести свой вклад. Хотя вы можете не видеть нас здесь, но работа продолжается”, — уверяю Меган и Гарри.

“Спасибо этому сообществу за поддержку, вдохновение и общую приверженность добру в мире. Мы с нетерпением ждем скорого соединения с вами. Вы были великолепны! А пока что, пожалуйста, позаботьтесь о себе и друг о друге. Гарри и Меган”, — так завершается сообщение герцогов.

Отметим, что ранее эксперты издания The Sun подсчитали, сколько Меган Маркл и принц Гарри могли бы заработать на своей instagram-страничке. Так, всего одно спонсорское сообщение, которое появится в профиле пары, может принести в семейный бюджет 85 тысяч фунтов стерлингов, что составляет более 2,5 миллионов гривен. Стоит заметить, что публикации на странице герцогов Кембриджских оценивают вдвое дешевле. Однако теперь скандальным супругам не стоит рассчитывать на этот доход. Ну а поклонникам пары остается ждать их нового появления в соцсетях.