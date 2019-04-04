В поисках себя: экс-"ВИА Гра" отправилась в школу медитации в Индии

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Знаменитость поделилась подробностями пребывания в духовном месте

Бывшая участица группы "ВИА Гра", а нынче успешная бизнес-леди Санта Димопулос нередко делится с поклонниками мыслями на философские темы, публикуя мотивирующие посты в Instagram. На этот раз девушка решила поглубже познать саму себя, для чего отправилась в школу медитации в Индии.

На своей странице в Instagram Санта поделилась красочным фото в желтом наряде и рассказала о месте, в котором пребывает уже третий день, и особенностях духовных практик.

"Сейчас я нахожусь в Индии. Могу много рассказывать про это невероятное место, но постараюсь быть краткой:) O&O Academy – это школа философии и медитации по трансформации человеческого сознания. Багаван – идейный вдохновитель, считается святым в Индии. На основе его учений, сын Кришнаджи со своей женой Притаджи в 2009 году основали школу мудрости и просветления.

Миссия школы – помочь людям познать себя и освободить их от любых форм страдания.Среди их учеников исследователи "National Geographic", профессора Гарвардского университета и мировые знаменитости, такие как коуч #1 в мире Тони Роббинс. Именно учение в этой школе помогли Тони и его супруге Сейдж избавиться от серьезных болезней и найти мир в душе, о чем он рассказывает на своих семинарах", - сообщила Димопулос.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Артистка также поведала, как прошли первые дни в необычной школе.



"В первый день мы говорили о сознании и вселенской разумности. "Я СОЗНАНИЕ" (все ограничивающие состояния, страдания, стресс, депрессия, обида, одержимость, сравнение) - ограниченый жизненный опыт и "ЕДИНОЕ СОЗНАНИЕ" (чувство единства и расширения, любовь, счастье, радость, умиротворение). Делали медитации перехода в "Единое Сознание" и другие глубокие практики. В 5:45 мы уже встречаем рассвет медитацией и занимаемся йогой. Пришел к концу третий день, а я уже понимаю, как благодарна этим людям за то, что они меняют мир к лучшему", - отметила Санта.

Подписчики девушки поспешили поделиться своими мыслями в комментариях.

"Санта, на каком языке проходит учение?"

"Делитесь, пожалуйста, с нами своими инсайтами, мы будем очень Вам благодарны!!! Мне очень интересно! Вы глубокий и развитый (духовно в том числе) человек. Хорошего Вам обучения!!!"

"Ой так интересно, можно чуть подробнее про вашу поездку. спасибо"

"Спасибо что рассказываете! Очень хотелось бы попасть в такую школу!"

"Ешь, молись, люби"

"Очень интересно, рассказывайте больше информации- как попали, сколько длится, что рассказывают, или это только медитации?"

"Как же мне надо в такое место!!!"

"Счастье, что в современном Мире есть такие места"

"Вау, безмерно интересно!"

Ранее обольстительная Санта Димопулос показала откровенное фото топлесс.

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