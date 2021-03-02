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Похудевшая Джамала снялась в невероятных образах: похожа на весну

Новина українською → Вторник 02 марта 2021 15:58
Похудевшая Джамала снялась в невероятных образах: похожа на весну Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Анна Киселева

Не так давно певица Джамала сообщила в своем Instagram, что мечтает вернуться к своему прежнему весу. Для этого артистке необходимо было сбросить 10 кг. Знаменитость подошла к решению вопроса ответственно – сдала анализы, проконсультировалась с диетологами и тренерами и принялась худеть. Сейчас же артистка поделилась свежими снимками, на которых выглядит стройной и посвежевшей.

Фотографии Джамала опубликовала в своем микроблоге в Instagram.

"Можно ждать весну, а можно быть весной!" – написала в подписи к снимкам звезда.

Похудевшая Джамала снялась в невероятных образах: похожа на весну

Похудевшая Джамала снялась в невероятных образах: похожа на весну

Похудевшая Джамала снялась в невероятных образах: похожа на весну

Похудевшая Джамала снялась в невероятных образах: похожа на весну

Похудевшая Джамала снялась в невероятных образах: похожа на весну

Джамала похудела и снялась в ярких образах (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В начале февраля Джамала сообщила о промежуточном результате. Недавно артистка рассказала, что за последние несколько недель тренировок ей удалось сбросить меньше килограмма. Но она продолжает усердно работать над своей фигурой.

Не только певица, но и фанаты уже заметили изменения в ее внешности.

  • Как же прекрасная!
  • Ты просто огонь.
  • Джамала, у вас прекрасный вкус, стиль, свой почерк, продолжайте вдохновлять.
  • Вы такой еще нам не представлялись. Обалдеть - что одежда, что макияж очень удачный, фасоны все на вас суперски сидят, и вы красотка яркая.
  • Вы действительно похожи на весну.
  • Боже, какая же Вы красивая. Мы Вас так любииииим.
  • Красивая и искренняя, обожаем вас.

Похудевшая Джамала снялась в невероятных образах: похожа на весну

Похудевшая Джамала снялась в невероятных образах: похожа на весну

Похудевшая Джамала снялась в невероятных образах: похожа на весну

Скриншоты (instagram.com/jamalajaaa)

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