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Похудела на 14 килограммов после родов: Санта Димопулос показала впечатляющие фото

Пятница 04 сентября 2020 12:31
Похудела на 14 килограммов после родов: Санта Димопулос показала впечатляющие фото
Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Марина Настевич

Певица похвасталась результатом упорной работы над собой после родов

Экс-солистка группы "ВИА Гра" и участница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос решилась откровенно показать свое тело после вторых родов и рассказала, как ей удалось вернуться в форму. Напомним, что артистка родила дочь Софию в сентябре прошлого года, также у нее есть 11-летний сын Даниэль.

На своей странице в Instagram Санта опубликовала фото почти сразу после родов и семь месяцев спустя. Как призналась певица, она смогла похудеть на 14 килограммов - с 73 до 59.

На фото Димопулос позирует у зеркала в черном нижнем белье, а на одном фото даже топлес, показывая результаты работы над собой.

Похудела на 14 килограммов после родов: Санта Димопулос показала впечатляющие фото

Санта Димопулос показала фигуру до и после похудения после вторых родов (фото: instagram.com/santadimopulos)

Секретом снижения веса звезда поделилась в подписи к публикации.

"Не думала, что когда-нибудь выставлю это. ДО около 73 кг / ПОСЛЕ 59 кг. На фото разница в 7 месяцев. Правильное питание (каши, салаты, овощи, яйца, рыба), спорт 5 раз в неделю, процедуры по телу (массаж, растирание щеткой, баня, обертывания, аппаратный массаж), вакуум чтобы убрать живот и укрепить внутренние мышцы. Строго, регулярно и дисциплинированно", - рассказала Санта.

Похудела на 14 килограммов после родов: Санта Димопулос показала впечатляющие фотоПохудела на 14 килограммов после родов: Санта Димопулос показала впечатляющие фото

Мама двоих детей Санта Димопулос восхищает стройными формами (фото: instagram.com/santadimopulos)

Поклонники оценили фигуру артистки и поблагодарили ее за мотивацию в комментариях.

  • Крутая
  • Честно , даже всматриваться не стала . Красивая женщина. И без тренировок
  • Какая Вы молодец!!!!
  • Санта-ви моя мотивація
  • Очень круто, вы молодец
  • Вы прекрасны!
  • Супер результат!! Питание, спорт и прогулки!
  • Класс, но мне и "до" нравится
  • Санта, восхищаюсь вашей целеустремленностью!!! Вы умница)))
  • Умничка!
  • вы большая молодец!!! делитесь секретами, очень ждем

Похудела на 14 килограммов после родов: Санта Димопулос показала впечатляющие фото

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Санта Димопулос рассказала, как полюбить себя и заботиться о себе.

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