Похудела на 14 килограммов после родов: Санта Димопулос показала впечатляющие фото

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Певица похвасталась результатом упорной работы над собой после родов

Экс-солистка группы "ВИА Гра" и участница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос решилась откровенно показать свое тело после вторых родов и рассказала, как ей удалось вернуться в форму. Напомним, что артистка родила дочь Софию в сентябре прошлого года, также у нее есть 11-летний сын Даниэль.

На своей странице в Instagram Санта опубликовала фото почти сразу после родов и семь месяцев спустя. Как призналась певица, она смогла похудеть на 14 килограммов - с 73 до 59.

На фото Димопулос позирует у зеркала в черном нижнем белье, а на одном фото даже топлес, показывая результаты работы над собой.

Санта Димопулос показала фигуру до и после похудения после вторых родов (фото: instagram.com/santadimopulos)

Секретом снижения веса звезда поделилась в подписи к публикации.

"Не думала, что когда-нибудь выставлю это. ДО около 73 кг / ПОСЛЕ 59 кг. На фото разница в 7 месяцев. Правильное питание (каши, салаты, овощи, яйца, рыба), спорт 5 раз в неделю, процедуры по телу (массаж, растирание щеткой, баня, обертывания, аппаратный массаж), вакуум чтобы убрать живот и укрепить внутренние мышцы. Строго, регулярно и дисциплинированно", - рассказала Санта.

Мама двоих детей Санта Димопулос восхищает стройными формами (фото: instagram.com/santadimopulos)

Поклонники оценили фигуру артистки и поблагодарили ее за мотивацию в комментариях.

Крутая

Честно , даже всматриваться не стала . Красивая женщина. И без тренировок

Какая Вы молодец!!!!

Санта-ви моя мотивація

Очень круто, вы молодец

Вы прекрасны!

Супер результат!! Питание, спорт и прогулки!

Класс, но мне и "до" нравится

Санта, восхищаюсь вашей целеустремленностью!!! Вы умница)))

Умничка!

вы большая молодец!!! делитесь секретами, очень ждем

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Санта Димопулос рассказала, как полюбить себя и заботиться о себе.