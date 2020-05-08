Как все похожи! Ольга Фреймут очаровала семейным фото и показала лицо сына-именинника

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Сыну ведущей 8 мая исполнилось четыре года

Ольга Феймут не любит показывать фото своих детей в соцсетях. Если у старшей дочери ведущей, Златы Митчелл есть собственная страничка в Instagram и девушка уже самостоятельно покоряет мир шоу-бизнеса и осваивает творческие направления, то погодки Евдокия и Валерий в ленте звездной мамы мелькают нечасто. Правда, младшая дочь теледивы украсила обложку ее книги об уходе за новорожденными. Теперь настал черед показать Валерия, тем более мальчику 8 мая исполнилось 4 года!

Ольга показала, как и с кем празднует день рождения сыночка. Она опубликовала фото с сестрой Юлией и своей мамой Аллой Михайловной. На первом снимке улыбчивая и радостная ведущая держит в руках шарики. А ее сестра – огромную бутылку. На Ольге – белая воздушная блузка и юбка мидакси нежного кремового оттенка. На ногах – удобные балетки. На втором кадре теледива обнимает свою моложавую маму в свитере нежного салатового оттенка.

Подписчики звезды отметили, что женщины в ее семье очень похожи между собой.

Фото: Ольга Фреймут с сестрой и мамой (instagram.com/freimutolia)

Девушка из деревни: Ольга Фреймут честно рассказала о том, что изменило ее судьбу

Вітаю! Такі гарні фото

Такие красивые! С Днем Рождения! Желаю счастья, здоровья и хорошего настроения!

Як схожі всі ви, мама, доньки. Вітаємо, нехай росте здоровий та щасливий

Поздравляю. 2 фото просто прекрасно

Вітаю. Вже такий дорослий

Ваша сестричка копія мами. Один в один, мама чудова, дуже гарна

А я-то думаю, в кого такая красота. Просто никогда не видел вашу маму. Небось не мало сердец ей покорилось!?

Які Ви красуні. Вітання синочку і мамі привіти

Так схожі з мамою

Скриншот комментариев

А вот снимок именинника Валерия Ольга опубликовала в "сториз". На фото ему один год и он запечатлен со старшей сестрой Златой. Также Ольга поделилась снимком в обнимку с мужем Владимиром Локотко.

Фото: Ольга Фреймут с мужем, дочка и сын ведущей (instagram.com/freimutolia)

К слову, 8 мая день рождения празднует и Потап – рэперу исполнилось 39 лет.