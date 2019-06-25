Даже похожи! Ирина Билык заинтриговала намеком на свадьбу сына

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Похоже, певица уже готовится в празднику в семье

Ирина Билык – гордая мама двух очаровательных сыновей: Глеба и Табриза. Старшему из них 18 июня исполнилось 20 лет! Ирина трогательно поздравила парня и сообщила, что гордится им. Глеб серьезно занимается музыкой и модельным бизнесом, а также встречается с девушкой по имени Алиса и как намекнула, звезда вскоре вполне вероятно она официально назовет избранницу сына невесткой.

На своей instagram-страничке поп-дива показала фото паарня и его возлюбленной. Снимок был сделан на свадьбе крестницы Ирины, певицы Алины Гросу, которая состоялась в Италии. Среди гостей было замечено немало звезд, в частности Павло Зибров, Дмитрий Коляденко, Виталий Козловский и другие.

Но вернемся к Глебу и Алисе. Пара выглядела весьма экстравагантно и стильно. Парень и девушка выбрали яркие фиолетовые брючные костюмы от украинского бренда HELENBER.

Фото: сын Ирины Билык Глеб с девушкой Алисой (instagram.com/bilyk_iryna)

"Следующие в очереди", - красноречиво подписала кадр певица, добавив хэштеги Глеб и Алиса, дети – это чудо, любовь, я счастливая мама.

Поклонники звезды тут же написали немало комплиментов для пары и отметили, что молодые люди смотрятся вместе гармонично, а Глеб похож на маму.

Фото: Ирина Билык с Глебом (instagram.com/bilyk_iryna)

"Красавцы, сын ваша копия", "Вау! Костюмы космос", "Красивые и стильные", "Смотрятся потрясно, отличный наряд", "Дуже гарні! Навіть схожі", "Стиляги!", "Красивая и гармоничная пара", "Сын похож на вас. Красивый парень", - отмечали комментаторы.

Скриншот комментариев

Как-то Ирина Билык проговорилась о том, что Алиса проживает в Лондоне, пара не упускает ни одной возможности провести время вместе. Глеб и его девушка – очень стильные молодые люди и в их образах всегда присутствует бунтарский дух и смелое самовыражение.

Ранее Ирина Билык озадачила фото с экс-супругом Дмитрием Коляденко в Венеции.