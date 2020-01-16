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Я похожа на мексиканскую няню: Санта Димопулос восхитила фигурой в купальнике после родов

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.01.2020 - 10:33
Я похожа на мексиканскую няню: Санта Димопулос восхитила фигурой в купальнике после родов
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Певица отдыхает в Дубае вместе с сыном и маленькой дочкой

Санта Димопулос наслаждается материнством - этой осенью певица родила второго ребенка, доченьку Софию. Сейчас вместе с малышкой и 11-летним сыном Даниэлем артистка отправилась на отдых в ОАЭ - семейство наслаждается теплом и солнцем в Дубае. На своей странице в Instagram она поделилась трогательным и ярким снимком с девочкой, сделанным в бассейне.

К слову, фото экс-"ВИА Гра" выложила в честь важного дня - маленькой Софии исполнилось 4 месяца. На снимке Санта запечатлена стоящей в бассейне, а малышку она держит на руках спиной к камере. Певица позирует в бикини - это впервые она показала фигуру в купальнике после рождения дочери, и ей есть, чем похвастаться! Димопулос продемонстрировала подтянутый живот и рельефные формы - при этом раньше звезда признавалась, что за время беременности она набрала лишних 15 килограммов.

Завершают яркий пляжный лук бандана на голове и солнцезащитные очки, а также лучезарная улыбка счастливой мамочки.

"Сегодня нашей принцессе 4 месяца. Она одной улыбкой делает из мамы и папы желе. Моя синеглазая, белокожая, русая красавица! Ну и пусть я выгляжу рядом как мексиканская няня, но счастливее себя не помню", - трогательно подписала кадр Санта, намекая на свою смуглую кожу.

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