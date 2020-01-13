Много любви и тепла: Санта Димопулос растрогала нежным фото с детьми из Дубая

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Певица отправилась на отдых с сыном и маленькой дочкой

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос в сентябре снова стала мамой - певица родила дочь своему нынешнему мужу Игорю Кучеренко. К слову, рожала она в Монако, однако через пару месяцев вернулась в Украину. Артистке быстро удалось сбросить набранные за время беременности 15 лишних килограммов и она уже вновь восхищает стройной фигурой во время выходов в свет. А в январе звезда по примеру многих коллег улетела погреться в теплые края вместе с 11-летним сыном Даниэлем и 4-месячной малышкой Софией.

Для отпуска Санта выбрала ОАЭ, а именно Дубай. На своей странице в Instagram она поделилась ярким и нежным фото с детьми - семейство позирует на пляже на фоне знаменитого "Паруса" - отеля Бурдж-аль-Араб.

Видимо, день выдался немного прохладный - Димопулос одета в платье-миди кофейного цвета и ветровку, Даниэль же в шортах и спортивной кофте. Мальчик, которого певица родила от телеведущего Андрея Джеджулы, прижимается к маме, а та нежно обнимает его. Маленькая София же лежит в коляске, которую держит Санта.

"По идее, тут должны были быть мои секси фото в купальнике, но нет. Зато тут много любви и тепла. Не идеальная мама с двумя нереальными детьми", - трогательно прокомментировала кадр знаменитость.

Фото: Санта Димопулос с детьми (instagram.com/santadimopulos)

Кстати, Даниэль также имеет свою страничку, и он тут же написал маме комментарий.

"Мама ты самая лучшая у тебя самое доброе сердце", - отметил мальчик, чем невероятно умилил пользователей сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Они поспешили оставить свои отзывы и пожелать Санте отличного отдыха, а также заверить ее, что она очень красивая и прекрасная мама.

Красивая

Вы прекрасны втроём

Все прекрасно,и формы идеальные!!

Вы сексуальная и в роли мамочки,это не отнять- вы прекрасны!

Потрясающая мама

Санта,кроме секси у вас много другого привлекательного

Вы что!??? Вы красотка

Идеальных мам не бывает

Идеальное фото с идеальной мамой и детьми

Прекрасно все

Невероятно красивая Вы

Мудрость приходит у всех в разном возрасте

Счасливая

Счастье дорогого стоит

Самая идеальная и самая красивая мама

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, Санта Димопулос растрогала семейной идиллией с мужем и новорожденной дочкой Софией на Рождество.