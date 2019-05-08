Похожа на маму: дочь Поляковой похвасталась модельной фигурой на пляже

Фото: Оля Полякова с дочкой (instagram.com/polyakovamusic)

Маша поинтересовалась у поклонников их мнением о популярном сериале

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, Маша, может похвастаться модельной внешностью и длинными ногами, именно поэтому ее часто сравнивают со звездной мамой. Девочка отправилась вместе с певицей на отдых в Египет, где начала встречаться с парнем по имени Максим, звездная мама была не против нового бойфренда, но отнеслась к отношениям Маши несколько скептически. Впрочем, паре пришлось ненадлго расстаться – юноша улетел в Киев, а Маша продолжила отдых. Юная красавица решила побаловать поклонников пляжным фото и опубликовала в Instagram снимок в легкой короткой тунике.

На снимке она кокетливо приподняла край своего пляжного наряда, максимально показав во всей красе стройные длинные ноги. Девочка смотрит вдаль, приложив руку к лицу. Ее волосы отброшены на одну сторону, а ветер слегка развивает пряди.

На втором снимке Маша показала забавную куколку в виде героини сериала "Игра престолов" Дайенерис Таргариен.

Фото: Оля Полякова с дочкой (instagram.com/polyakovamusic)

"А вы смотрите "Игру престолов"? Так совпало, что с выходом первой серии финального сезона "Игра престолов" у меня появилась фигурка Дейнерис. Такая прикольная, с большой головой! А вы как, следите за этим сериалом? Смотрели? Ждали последний сезон?" - отметила дочка Оли Поляковой.

Фото: Оля Полякова с дочкой (instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники Маши восхитились ее фигурой, а также поинтересовались, разрешает ли ее звездная мама смотреть популярный сериал, ведь в нем много откровенных сцен.

"Маш, ты очень красивая. Похожа на маму", "Красотка. Вся в маму", "Королева драконов ты", "Гляжу на эту фигуру, точнее, на конкретную ее часть, и не могу вспомнить, какой был вопрос", "Ничего против Маши не имею, но не рановато ли такой сериал смотреть?", "Красивая девуля!" - писали фолловеры.

Ранее парень Маши Поляковой рассказал историю их знакомства и поделился подробностями отношений.