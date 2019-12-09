Поеду ловить волну: невыспавшаяся Тодоренко поделилась своей радостью

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая наконец-то вновь вернулась к серфингу

Год назад Регина Тодоренко стала мамой - 6 декабря она подарила сына российскому певцу Владу Топалову. На днях малыш Михаил праздновал свой первый день рождения и звездные родители трогательно и душевно поздравили его в сети. И хоть ведущая очень быстро вернулась к активной работе, сейчас ее жизнь подчинена графику и потребностям ребенка. Поэтому ей пришлось надолго забыть о некоторых любимых вещах и занятиях - к примеру, серфинге.

Однако настала пора к нему вернуться - об этом Регина рассказала на своей странице в Instagram. Судя по всему, она улетела куда-то к океану, так как девушка пожаловалась на бессоницу из-за смены часовых поясов.

Тодоренко сопроводила публикацию эффектным портретным фото, на котором запечатлена в белой майке и красиво растрепанными локонами. Регина пронзительно смотрит на камеру и загадочно улыбается.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"У меня 01:00 #джетлаг А вставать через 5 часов на серф! Наконец-то поеду ловить волну спустя долгое время! Последний раз держала доску 2,5 года назад. Уже чувствую себя как корова на льду. Подскажите, как уснуууууть? Раньше у меня не было бессонницы, я ведь каждые 3 дня сменяла часовой пояс и климатическую зону, а теперь наверное ВОЗРАСТ сказывается", - с юмором прокомментировала телезвезда.

Куда именно она отправилась, артистка пока не стала раскрывать.

Фолловеры утверждают, что ведущая прекрасно выглядит и пишут много теплых слов в комментариях. Некоторые также дают советы, как справиться с бессоницей.

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Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что Регина Тодоренко вспомнила о знакомстве с будущей свекровью.