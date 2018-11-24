"Подтяните животики": актер "Дизель шоу" записал яркое видеообращение

Фото: Команда "Дизель шоу" (facebook.com/shemetkvn)

Мужчина выступил в роли коммунальщика

Популярный украинский актер из "Дизель шоу" Евгений Гашенко порадовал поклонников первым ярким видеообращением после гибели коллеги Марины Поплавской. Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

"А у вас подтянутый животик?", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на самой видеозаписи помимо Гашенко, также можно заметить другого актера шоу Александра Бережку, который говорит "подтяните животики". На данный момент его просмотрели почти девять тысяч пользователей, оставив под ним море эмоциональных комментариев.

Видео: видеообращение Евгения Гашенко (instagram.com/dizelgan)

"Та какие там подтянутые животики", - сказала пользователь Елена Юхименко.

"Единственные люди, которые поднимут настроение", - подчеркнул юзер Ярослав Авдей.

"Ну спасибо. Сразу втянула", - уточнил пользователь Неля Соловйова.

"Ну что вы, о наболевшем. Впереди новогодние праздники. Вот там будут животики", - сказала пользователь Ева Стойловская.

Скриншот комментариев (instagram.com/dizelgan)

Кстати, пострадавшая в ДТП актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко впервые за долгое время поделилась с поклонниками новым фото.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что пострадавший в ДТП актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов записал видеообращение к своим поклонникам. В ролике Егор поблагодарил всех поклонников за поддержку.

А также писали о том, что еще один актер "Дизель Шоу" обратился к поклонникам.

Видео: РБК-Украина