Подобного еще не было: Олег Винник обещает удивить поклонников на Новый год 2020

Олег Винник (фото: пресс-служба артиста)

"Артист №1" Олег Винник приготовил предновогодний подарок своим поклонникам

Мега концерт Олега Винника, который ранее высказался о личном, в столичном Дворце спорта покажут по ТВ! Грандиозное шоу Олега Винника, которое 21 ноября прогремело в столичном Дворце спорта, придет в каждый дом и подарит праздник миллионам украинцев. В преддверии Нового года телеканал «Украина» покажет концерт, уже вошедший в историю, ведь до сегодняшнего дня подобные концертные шоу не реализовывались в нашей стране и подняли планку до категории мирового уровня сценического и режиссерского перформанса.

Масштабная сцена-трансформер, экстремальные трюки и всенародные хиты - насладиться программой «Роксолана» сможет каждый желающий уже сегодня, 30 декабря, в 20:00.

18 камер запечатлели самые яркие моменты шоу с высокотехнологическим светом и звуком, ультрасовременным сценическим дизайном. Телезрители увидят 8 разных сценических рисунков, задуманных режиссером Катей Царик и реализованных благодаря смене положения световых и экранных конструкций. А также услышат порядка 25 душевных, лирических и драйвовых рок-н-рольных композиций автора и исполнителя Олега Винника.

Напомним, прошлогоднее шоу артиста в столичном Дворце спорта с программой «Ты в курсе» побило рекорд по доле смотрения телеверсии концерта и просмотрам на YouTube. Во время первого выхода в эфире телеканала "Украина" его посмотрел каждый пятый украинец.

Напомним, ранее Винник рассказал о гонораре и райдере в новогоднюю ночь.