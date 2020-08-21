Подарил целых два! Невеста Владимира Остапчука похвасталась кольцами на помолвку

Владимир Остапчук и Кристина Горняк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Во время путешествия в Стамбул шоумен сделал любимой предложение

На днях стало известно, что известный телеведущий Владимир Остапчук снова женится - в годовщину знакомства он сделал предложение своей девушке, нотариусу Кристине Горняк, на которое та ответила согласием. Романтическое признание состоялось 19 августа во время прогулки на яхте в Стамбуле, где сейчас отдыхают влюбленные.

Пара поделилась в своих соцсетях счастливыми кадрами с морской прогулки, а теперь Кристина решила по просьбе подписчиков показать кольцо, которое ей подарил избранник. К удивлению многих, их оказалось даже два!

Так, первое кольцо, с которым Владимир попросил руку и сердце Кристины - "репетиционное", которое она сможет носить ежедневно как аксессуар. Его ведущему помогла выбрать подруга девушки, однако он решил, что его невеста сама выберет кольцо с камнем, о котором всегда мечтала.

"Вова побоялся выбрать кольцо для помолвки классическое с камнем, поэтому он купил кольцо в Tiffany, которое я буду носить повседневно, как я и люблю. А кольцо мечты мы купили сегодня вместе. Теперь у меня есть два кольца, но это не потому, что первое не понравилось, а потому что он решил, чтобы я его сама выбрала", – отметила Кристина Горняк.

Кольцо с драгоценными камнями пара выбрала в Стамбуле на следующий день после предложения. Счастливая невеста показала в разделе сториз оба украшения и поблагодарила любимого.

Кристина Горняк показала, какие кольца Остапчук подарил ей на помолвку (фото: instagram.com/kristygor)

Недавно Остапчук стал официально холостым, и его развод с женой Еленой Войченко сопровождался громкими скандалами. Новая избранница телеведущего уже познакомилась с детьми ведущего от предыдущего брака - 7-летней дочерью Эмилией и 2-летним сыном Эваном-Александром.

Владимир Остапчук сделал предложение Кристине Горняк во время морской прогулки (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, Владимир Остапчук подарил своей избраннице роскошный внедорожник Range Rover, о котором красавица мечтала целых 10 лет.

До этого Владимир Остапчук высказался о хайпе на скандале с разводом и звездной болезни.