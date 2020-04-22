Почувствовала особую связь: Дорофеева в total white рассекретила лучше подарки в день рождения

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица рассказала, как отметила 30-летие

Наде Дорофеевой 21 апреля исполилось 30 лет! Свой день рождения звезда хоть и встретила на карантине дома, но он стал ярким и запоминающимся событием во многом благодаря всем, кому не безразлична певица. Ее муж Владимир Дантес с юмором написал о жене и поздравил ее со знаменательной датой, а сам день был щедрым на трогательные моменты, искренние слова и трогательные жесты. Счастливая именинница обратилась ко всем, кто разукрасил ее день рождения яркими красками, со страницы в instagram.

Певица запечатлена в домашней обстановке. Ее праздничный образ – удобный и свободный total white: белоснежная рубашка оверсайз, спортивные светлые штаны, массивные кроссовки. Ее волосы аккуратно уложены, на лице – легкий и освежающий макияж. Надя показывает язык и не может сдержать улыбку.

"Мой карантинный День Рождения - очень! Я почувствовала столько любви: от семьи, которая далеко, но прислала мне просто нереальное видео -поздравление, от которого мурашки и слёзы счастья; От любимых друзей, которые своими веселыми видосами не давали ни на секунду быть без улыбки; От поклонников, которые забомбили мои соцсети добрыми словами, видосами, фотками и поздравленками; От друзей коллег, которые мне пели, сочиняли стихи, прикалывались и говорили много всего приятного. Ну а сейчас я дома, со своей карантинной семьей - и мы только начинаем гулять. Знаете, в этот День Рождения я почувствовала особую связь с дорогими мне людьми. Все-таки карантин вернул в наши жизни истинные ценности. Спасибо всем за поздравления. Люблю", – написала певица.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Будь счастлива! С Днем рождения", - отметился под постом Юрий Горбунов. Продюсер Ирина Горовая оставила для именинницы сердечки. А поклонники поздравляли звезду и задаривали ее комплиментами.

Суперова фотка

Солнышко наше

И мы тебя очень сильно любим

Теперь тебе тридцать. Песня Вовы становится актуальной

Такая красивая именинница

Ты очень красивая

Ты прекрасна

Какая же Вы солнечная!

Ти найкраща

Икона стиля

Скриншот комментариев

Кстати, коллеги Нади, включая екс участника группы "Время и Стекло" Алексея Позитива Завгороднего. Записали для нее специальную песню и даже сняли карантинный клип, чем растрогали именинницу.

Напомним, что Надя Дорофеева раскрыла детали отношений с Владимиром Дантесом и рассказала о свадьбе.