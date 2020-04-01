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Почему Настя Каменских не носит обручальное кольцо – неожиданная причина

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.04.2020 - 14:33
Почему Настя Каменских не носит обручальное кольцо – неожиданная причина
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица приняла участие в шоу Нового канала «СуперИнтуиция» и раскрыла неожиданный факт о себе на съемках проекта

Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу почти год назад. Через пару месяцев певицу стали замечать без обручального кольца, из-за чего в сети поползли слухи о расставании знаменитой парочки. Однако соцсети любят все преувеличивать и делать выводы лишь по нескольким фото. На съемках шоу «СуперИнтуиция» Настя наконец-то рассказала, почему она редко носит обручалку.

– Обычно я не ношу кольца, даже обручальное, – откровенничает артистка. – Потому что были случаи, когда на концерте наклоняешься, стоя на сцене, руки опускаешь в толпу, здороваешься. А потом достаешь их – а колец уже нет!

Почему Настя Каменских не носит обручальное кольцо – неожиданная причина

Этот неприятный факт раскрылся, когда Насте нужно было отгадать незнакомца, спрятанного в ящике с отверстиями. По правилам шоу, звездам нужно засунуть руку в ящик и нащупать подсказку, чтобы угадать категорию стоящего там человека. Перед этим Настя сняла свое кольцо, так как это, к сожалению, уже стало для нее привычкой.

«СуперИнтуиция» – каждую среду в 19:00 на Новом канале.

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