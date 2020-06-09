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Почему так красиво? Леся Никитюк в шортах покорила цветущим видом на летнем фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.06.2020 - 09:49
Почему так красиво? Леся Никитюк в шортах покорила цветущим видом на летнем фото
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала расслабленный летний образ

Леся Никитюк наслаждается наступившим летом и проводит время с друзьями в Киеве. Она с удовольствием посещает любимые заведения. Так, в одном из них ведущая и устроила стильный фотосет.

Фотосессия была сделана на террасе одного из киевских ресторанов, куда Леся пришла поесть с друзьями. На ней – легкий костюм из натуральной ткани розово-лилового оттенка, состоящей из рубашки в длинным рукавом и шорт с высокой посадкой. Она завила волосы в естественные локоны и сделала макияж в нюдовых тонах. Из аксессуаров – нить жемчужных бус на шее.

В подписи Леди Ле сообщила, что аутфіт – это ее образ дня (ее традиционная "рубрика", в которой ведущая демонстрирует повседневные луки). "Продовжуєм носити маску і користуватись антисептиком.. але хоча б можна сходити на шопінг", - нашла свои плюсы в ситуации ведущая.

Почему так красиво? Леся Никитюк в шортах покорила цветущим видом на летнем фото

Почему так красиво? Леся Никитюк в шортах покорила цветущим видом на летнем фото

Леся Никитюк демонстирирует расслабленный летний образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонника пришелся по вкусу летний образ Леси, они живо интересовались ее нарядом и не забывали оставлять комплименты.

Почему так красиво? Леся Никитюк в шортах покорила цветущим видом на летнем фото

Леся Никитюк позировала в легком костюме на террасе одного из столичных заведений (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк обменялась нарядами со своей собачкой: забавные фото

  • Ну прям очень красивая! Костюм бомба
  • Квіточка
  • Гарний костюм
  • Чому ти така красива?
  • Костюмчик крутой
  • Оооо, як гарно, Леся Іванівна
  • Красотка
  • Неперевершена
  • Красива і костюм класний
  • Чудовий вибір кольору
  • Прелесть! Леся красотка!

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк в экстремально коротком джинсовом платье-рубшке ненароком засветила упругие ягодицы на камеру.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Леся Никитюк
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