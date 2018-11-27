Победительница шоу Голос країни выпустила дебютный клип

Фото: коллаж РБК-Украина

В идею ролика было вложено объединение аутентичной Украины с ее современностью

В свет вышла дебютная видео-работа победительницы шоу Голос країни Алены Луценко на песню "Над Україною".

"Над Україною" – первая авторская работа победительницы популярного талант-шоу Голос Страны Алены Луценко. Над созданием песни и видео трудилась большая команда профессионалов – MIXO Production. Над съемками клипа работали две съемочные группы, а экранизировать дебютную работу Алены Луценко взялся молодой и талантливый режиссер Александр Махач. Для экранизации композиции "Над Україною" было задействовано три локации: музей украинской архитектуры Пирогово, Ботанический Сад и здание Бизнес-Центра. Шикарную танцевальную постановку для клипа сделал национальный академический ансамбль танца имени Павла Вирского.

В видео-работе "Над Україною" Алена Луценко примерила на себя два образа: традиционной украинской девушки и так же провела эксперимент, который был совершенно неожиданным для поклонников певицы, – заплела волосы в афрокосички, соединив тем самым, в одно целое, традиционную и современную Украину.

Алена Луценко (Фото: пресс-служба)

""Над Україною" – для меня очень важная работа! Первая песня – это мой первый, но уверенный шаг к мечте. В эту работу было вложено много усилий, не только моих, но и всей команды, которая мне помогала. Я люблю Украину и горжусь ею. Поэтому, мне бы очень хотелось, чтобы эта песня несла с собой только радость, любовь и свет" – рассказывает певица Алена Луценко.

В идею клипа было вложено объединение аутентичной Украины с ее современностью. Танцы среди колон Бизнес Центра, смелая прическа Алены Луценко, но при этом традиционный украинский наряд, символизируют строительство и возрождение новой Украины.

Алена Луценко (Фото: пресс-служба)

"Благодаря этой песне я заново влюбился в свою стану. Я вновь осознал, какое богатство у нас под ногами. Эта песня, как ответ на вопрос, почему я здесь, а не где-то там. Новый образ Алены – это новый современный образ Украины. Молодая, красивая, стильная, модная. И в тоже время сохранившая колорит, традиции, народную самобытность и культуру. На мой взгляд, это современная народная песня, которую должна знать вся страна" – делится впечатлениями известный музыкант и наставник Алены Луценко на шоу Голос країни Сергей Бабкин.

Смотреть клип "Над Україною" можно по этой ссылке https://youtu.be/4v6b54j0e3M

В комментариях к видеоклипу меломаны поздравляют артистку с дебютной работой и восхищаются клипом:

"Классный и современный клип. А главное что Алена в нем выглядит очень круто. Браво за проделанную работу. Ждем новых!";﻿

"Очень красивый, солнечный клип! Песня невероятная! Вспомнились летние теплые дни! Желаю вам удачи и вдохновения в творчестве!";

"Поздравляю! Очень красиво и современно!";

"Молодчинка! Очень красиво! Горжусь тобой! Маленькая птичка - Соловей!"...

Скрин: YouTube / CompMusicLimited

Ранее сообщалось, что победительнице шоу Голос країни 8 Алене Луценко вместе с почетным званием и 3-месячной ротацией на радио подарили после победы квартиру в Киеве.

Также мы писали о том, что Джамала показала, как с маленьким сыном, мужем и родителями ехала на Голос країни.

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Видео: РБК-Украина