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Победительница Холостяк 9 поделилась яркими предновогодними фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.12.2019 - 17:32
Победительница Холостяк 9 поделилась яркими предновогодними фото
Даша Квиткова (Фото: instagram.com/kvittkova)

Даша Квиткова показала, как готовится к Новому году 2020

Победительница девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Даша Квиткова призналась, что всеми путями пытается создать новогоднее настроение, несмотря на то, что в Украине совсем не зимняя погода.

На свою страничку в Instagram она выложила яркие фото, сделанные рядом с одним из столичных баров. Заведение украшено елочными веточками, новогодними игрушками, пряниками и леденцами.

Избранница Холостяка 9 Никиты Добрынина сделала кадр на фоне этой красоты. На Квитковой был надет легкий светлый кэжуал-костюм.

"Говорят, что через несколько дней уже пойдет снег. Давайте, только честно, вы уже ждете метель, снеговых баб, замерзшие сосульки и игры в снежки? Шапки-ушанки, мокрые рукавички и теплые эко-шубки?" - написала в сети Даша Квиткова.

Победительница Холостяк 9 поделилась яркими предновогодними фотоДаша Квиткова (Фото: instagram.com/kvittkova)

Также она поинтересовалась у фолловеров: "Кем вы мечтали стать в детстве?"

Победительница Холостяк 9 поделилась яркими предновогодними фотоДаша Квиткова (Фото: instagram.com/kvittkova)

Поклонники девушки перечислили самые разные профессии и поделились своими мечтами, а также оценили яркие фото возлюбленной Добрынина:

  • Как будто сидит прекрасная королева!
  • Волшебная...
  • Как красиво!
  • Какие фото!
  • Такая хорошенькая.

Победительница Холостяк 9 поделилась яркими предновогодними фото

Скриншот: instagram.com/kvittkova

Победительница Холостяк 9 поделилась яркими предновогодними фото

Скриншот: instagram.com/kvittkova

Победительница Холостяк 9 поделилась яркими предновогодними фото

Скриншот: instagram.com/kvittkova

Напомним, ранее избранница Холостяка 9 разоткровенничалась о главном в отношениях.

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