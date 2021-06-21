Победительница Холостяк 11 рассказала, каким должен быть настоящий мужчина

Избранница главного героя романтического реалити-шоу Холостяк 11 Михаила Заливако Анна Богдан сейчас вместе с любимым наслаждается отдыхом в Турции, где уже исполнила свою давнюю мечту . Однако кроме страстных кадров с возлюбленным девушка делится и более серьезным контентом - так, она поразмышляла о том, каким должен быть настоящий мужчина.

Своим мнением об этом, а также эффектным фото у бассейна.Анна поделилась в Instagram .

На снимке Богдан запечатлена на краю бассейна в коротком золотистом платье. Девушка демонстрирует стройные ножки, а рядом стоят ее босоножки на каблуке.

Анна Богдан похвасталась стройными ножками и назвала важные качества в мужчинах (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Избранница Холостяка призналась, что после прочтения постов сильного пола о том, какими должны быть женщины, она была поражена, ведь список требований едва ли не бесконечен.

"Так много читаю постов у мужчин, о том, какими должны быть мы - женщины. Список иногда такоооой огромный, что повергает в шок. Наверное, при отборе в армию и то требований меньше. Ну и ладно. Девочки, теперь наша очередь. Какой ваш идеальный мужчина? И второй вопрос (естественно, назрел он после последних моих сторис) мужчина может мыть посуду, и вместе с женщиной убирать жильё? Или это сугубо обязанность слабого пола?" - поинтересовалась у подписчиц Анна.

Девушка решила дать "ответку" и рассказала, каким, по ее мнению, должен быть настоящий мужчина.

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"Вот я считаю, что мужчина - это тот, который не боится взять ответственность за женщину и в дальнейшем - за семью. Тот, который не создаёт проблем, а наоборот - помогает их решить. Только в сказках люди никогда не ругаются и живут душа в душу без ссор. Но, в моём представлении - мужчина всегда поможет найти компромисс и адекватно объяснит свою точку зрения… а не "я мужик, значит будет по-моему!" Ну и конечно, мужчина - это тот, который на просьбу о помощи от женщины не скажет "я тебе что, каблук?", а действительно поможет!" - поделилась Богдан.

В комментариях фолловеры принялись делиться своим видением настоящего мужчины, не забывая и о комплиментах для избранницы Заливако.