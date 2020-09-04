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По-прежнему прекрасна: Бритни Спирс похвасталась железным прессом в откровенном топе

Пятница 04 сентября 2020 22:26
По-прежнему прекрасна: Бритни Спирс похвасталась железным прессом в откровенном топе
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Lite

Звезда поделилась новым фото

Бритни Спирс заполонила собой все интернет-пространство. Всему виной громкое судебное разбирательство: родные и близкие певицы решали, кому достанется право быть опекуном знаменитой певицы. А также движение #FreeBritney, которое призвано остановить издевательства над популярной исполнительницей и дай ей свободу самой распоряжаться своими деньгами. Так, суд уже вынес решение о том, что опекуном Бритни Спирс до февраля 2021-го года останется ее отец. Но сама 38-летняя звезда с командой адвокатов продолжает борьбу.

По-прежнему прекрасна: Бритни Спирс похвасталась железным прессом в откровенном топе

Новое фото Бритни Спирс (фот: instagram.com/britneyspears)

Она также сообщила, что движение #FreeBritney – вовсе не простое инстаграм-развлечение, так как ей действительно нужна помощь. «…У Бритни нет никаких проблем со здоровьем или детьми, которые бы стоило скрывать от общественности. Она приветствует и ценит поддержку своих многочисленных поклонников. Это отнюдь не теория заговора или шутка», – сообщили адвокаты Спирс от имени певицы. Ранее отец выступил с заявлением, в котором жестко раскритиковал попытки фанатов помочь певице.

По-прежнему прекрасна: Бритни Спирс похвасталась железным прессом в откровенном топеПевица по-прежнему прекрасна, считают фанаты (фото: instagram.com/britneyspears)

Тем временем, Бритни продолжает активно постить в своем блоге. Одно из последних фото она посвятила вновь наряду и своей прическе. Девушка позирует в кроп-топе своего любимого фасона, который открыл ее накачанный живот. В дополнение к образу она сделала гладкую укладку и достаточно яркий макияж. «Только что сняла это сегодня! Нет, это не часть проекта роз... Но да, у меня был еще один отличный hair day!», – написала она. Поклонники отметили, что выглядит Бритни просто отлично, несмотря на волнительные события. Многие также в который раз выразили беспокойство, заметив грустный взгляд Спирс и предположив, что она заплаканная.

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