"По-настоящему счастливы": Потап умилил романтичным фото с Настей Каменских

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Поклонники пришли в восторг от душевного фото певицы и продюсера

Потап и Настя Каменских открыто демонстрируют свои чувства на публике. Паре больше ненужно прятаться, ведь ровно месяц назад, 23 мая, они стали мужем и женой! Теперь на их страничках в Instagram можно наблюдать множество романтичных совместных фото и признаний в любви друг другу, что по-настоящему радует поклонников пары, которые давно заподозрили между певицей и продюсером химию. На страничке Потапа появилось новое фото с женой, которую он заключил в крепкие объятия.

На снимке Настя буквально светится от счастья. Она покрепче прижалась к любимому мужчине и держит на руках домашнего питомца. На ней – наряд с леопардовым принтом, а Потап запечатлен в светло-желтой футболке с крупной надписью.

Поклонники начали умиляться тому, как счастье преобразило артистов. А также поздравлять их с праздником молодой семьи – месяцем совместной жизни в законном браке. Среди прочего, фаны звезд желали им быстрее стать родителями.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

"Супер!", "Какие счастливые!", "Классные!", "Пахнет счастьем!", "Так похожи!", "Ребеночка вам пора нянчить", "Такі щирі, такі справжні!", "Семья в сборе", "Нужно уже дуэт возобновлять", "С первой микро датой! Месяц как вы радуте нас! И месяц как вы официально больше не в тишине! Кайф! Любви вам!" - искренне желали комментаторы.

Скриншот комментариев

В сториз Instagram ранее счастливая Настя похвасталась тем, что муж забрал ее после гастролей и встретил с цветами. Вместе с Потапом она ехала в машине домой и не скрывала своего счастья оказаться рядом с любимым человеком.

Фото: instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских в кожаном комбинезоне показала стройную фигуру и длинные ножки.

Напомним, что загоревшая Настя Каменских без грамма макияжа восхитила образом в белом платье.