Пленительная кошечка: Тина Кароль покорила поклонников фото в кровати

Тина Кароль

Поклонники Тины пришли в восторг от столь чувственного снимка

Тина Кароль – одна из тех звезд, которые знают, как умело сочетать легкую откровенность и чувственность без какой-либо пошлости, и даже намека на нее. Так, певица поделилась с поклонниками новым "настроением" (что делает буквально каждый день). На этот раз украинская исполнительница лежит в кровати, на помятых простынях, в очень эффектном образе.

На Тине – атласная юбка с мелким цветочным принтом от всемирно известного бренда Louis Vuitton, декорированная на краях кружевом. А также трикотажный топ насыщенного зеленого цвета, под которым – белая майка. Позади Кароль небрежно брошена еще одна кофточка.

Также на певице – насыщенный макияж с акцентом на глаза и алые губы, прическа – классическая укладка с объемными локонами. Кароль томно смотрит в кадр. Фото – само очарование.

Пленительная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники исполнительницы не смогли "пройти мимо" ее нового снимка, оставив массу восторженных комментариев:

"Просто космос"

"Продолжаем цитировать Потапа) - моя манюня"

"Совершенство"

"Будьте любезны, баллон с кислородом мне, пожалуйста"

"Этот взгляд…"

"Кошечка"

"Сказочная девочка"

"Девочка-космос"

"Королева красоты"

"Нежность и сексуальность в одном флаконе"

"Ну что сказать - Богине все покорны"

Напомним, ранее "дама с вуалью" Тина Кароль пленила поклонников "прожигающим" взглядом. Отметим, что певица опубликовала фото из фотосессии для украинского Vogue, которая прошла несколько лет назад. Но Кароль все также очаровательна.

Также отметим, что недавно Тина Кароль похвасталась своей более чем продуктивной поездкой в Нью-Йорке. В "Большом яблоке" Кароль не только блеснула шикарными луками, но также подписала контракт с американским лейблом на издание своего англоязычного альбома. Многие фанаты исполнительницы тогда отметили, что Кароль – гордость Украины.