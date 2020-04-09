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С пластикових судочков: Сергей Притула удивил особенностями своего «райдера»

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.04.2020 - 14:31
С пластикових судочков: Сергей Притула удивил особенностями своего «райдера»
Сергей Притула (фото: Новый канал)

Ведущий шоу Нового канала «СуперИнтуиция» признался, почему отказывается питаться на работе

Бытует мнение, что у известных телезвезд райдер – на несколько страниц А4. А в нем можно найти царские запросы вроде устриц и тайского массажа между съемками. А вот Сергей Притула неприхотлив в этих вопросах.

– Спитайте в адміністраторів, чи я їм на зйомках? Вони скажуть, що Притула не їсть, – рассказал за кулисами шоу «СуперИнтуиция» Сергей. – Завжди незручно почувався, коли всій знімальний групі привозять на обід звичайний кейтерінг у простих пластикових лоточках: пюрешка, гречка, котлетка, салат з капусти. А «зіркам» окремий – з ресторану на великих підносах з тарілками. Розумію, що в усіх тих «зірок» є свої побутові райдери, де, мабуть, чітко зазначено, що вони на зйомках не бажають їсти гречку. Та коли ти частинка колективу, якось не хочеться, щоб люди на тебе дивилися, ніби ти вириваєшся за його межі. Навіть у таких дрібницях, як от що поїсти. Ще за часів, коли я обідав між зйомками, їв з усіма з пластикових лоточків. Але останніх років вісім на зйомках не харчуюсь, адже щойно поїм, одразу засинаю. Артист на знімальному майданчику має бути голодним! (сміється).

Видимо, такая тактика ведущего хорошо срабатывает. Ведь ярче его и гостей на шоу «СуперИнтуиция» только софиты. В этом вы можете убедиться лично каждую среду в 19:00 на Новом канале.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала "откровенный флирт" с Джаредом Лето и обидела Притулу.

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