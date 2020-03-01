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Пластичная Регина Тодоренко поразила эффектным шпагатом на каблуках

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.03.2020 - 16:43
Пластичная Регина Тодоренко поразила эффектным шпагатом на каблуках
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Молодая мама не забывает о растяжке даже на работе

Телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно неожиданно напомнила поклонникам своего супруга Топалова на фото с сыном на детской площадке, показав лицо совсем без макияжа, в этот раз при полном гриме на съемках одной из своих авторских передач, решила позабавить подписчиков невероятными акробатическими трюками.

Знаменитость приступила к съемкам выпуска, связанного с детьми и видимо сама решила вспомнить детство, потому что прямо в студии решила сесть в шпагат на высоченных шпильках, задействовав в акробатике одну из декораций павильона — кресло.

Пластичная Регина Тодоренко поразила эффектным шпагатом на каблукахФото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Всегда только в таком положении. Наша пластика - это выражение наших мыслей! Даже мне интересно, что я хотела сказать этой позой????! Есть предположения?" - написала звезда под фото, дав пищу для размышлений своим подписчикам.

Пластичная Регина Тодоренко поразила эффектным шпагатом на каблукахПластичная Регина Тодоренко поразила эффектным шпагатом на каблукахФото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Однако на одном шпагате Регина не остановилась, она сделала несколько трюков в воздушном кольце и, не пожалев делового костюма, стала во флажок вместе с юной участницей передачи.

Пластичная Регина Тодоренко поразила эффектным шпагатом на каблукахФото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники не пожалели эпитетов для своей любимой телеведущей и высказали несколько предположений, почему ее потянуло на стрейчинг.

  • Регина-трансформер
  • Ты хотели сказать #яжематьвашумать
  • Постоянно думал, как на этом диване сесть !? Теперь наконец-то понятно, как пятую точку посадить на него
  • Это кресло занято все
  • Растяжка всегда вовремя
  • Ну что за красотка!
  • Одна нога здесь...другая....где то там......
  • Ну я же могу! Почему бы не сделать!
  • Наверно, то что ты эластичная
  • Этой позой Вы и хотели сказать о своей пластике!

Напомним, ранее Регина Тодоренко запечатлила интимный момент с мужем на камеру.

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Новости Украины Регина Тодоренкотелеведущая
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