Пижамная вечеринка: Лилия Ребрик очаровала задорным домашним фото с мужем и доченьками

Фото: Лилия Ребрик с мужем и детьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая поговорила о дистанционном обучении

Лилия Ребрик проводит карантин с мужем Андреем Диким и доеньками Дианой и Полиной на даче – на свежем воздухе в загородном доме "дикая семейка" всегда находит, чем заняться. Правда, теледиве пришлось всю неделю выходить на работу, ведь она вела утренние эфиры в студии канала "Україна", конечно, соблюдая все правила безопасности и рекомендации медиков. Ведущая мечтала снова вернуться к семье, чтобы провоить максимум времени с родными и близкими. Так, она опубликовала в instagram фото домашней “пижамной вечеринки" с семьей и поговорила с поклонниками о дистанционном образовании в период карантина.

Теледива и ее муж с дочками демонстрируют идеальный family look в стильной домашней одежд: на девочках пижамы с забавными фламинго, а на Андрее и Лилии – с черно-белыми страусами.

"Хто безмежно щасливий, що батьки постійно вдома- так це діти. Я б сказала, що вони в шоці. З мамою і татом можна робити все, що завгодно. Як там ваші стосунки з дітьми? Стільки тем хочеться підняти... Почну з найактуальнішого: дистанційне навчання. Підтримуєте?" - поинтересовалась Лилия.

Фото: Лилия Ребрик с мужем и детьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Мнения поклонников кардинально отличались – одни поддержали идею занятий самостоятельно и онлайн, другие же были категорически против, но все сошлись во мнении, что "дикая семейка" - это сплошной позитив.

Супер!

Ой які ви гарно мімішечні!

Супер фотография, приятно смотреть

Пижамная вечеринка

Ой, яка класнюча сім‘я, дай Бог вам здоров‘я

Класні

Какие принцессы

Классные, счастливые

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик всколыхнула поклонников речью об изменении привычного мира и оптимистичных перспективах на будущее.