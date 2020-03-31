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Пижамная вечеринка: Лилия Ребрик очаровала задорным домашним фото с мужем и доченьками

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.03.2020 - 11:41
Пижамная вечеринка: Лилия Ребрик очаровала задорным домашним фото с мужем и доченьками
Фото: Лилия Ребрик с мужем и детьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая поговорила о дистанционном обучении

Лилия Ребрик проводит карантин с мужем Андреем Диким и доеньками Дианой и Полиной на даче – на свежем воздухе в загородном доме "дикая семейка" всегда находит, чем заняться. Правда, теледиве пришлось всю неделю выходить на работу, ведь она вела утренние эфиры в студии канала "Україна", конечно, соблюдая все правила безопасности и рекомендации медиков. Ведущая мечтала снова вернуться к семье, чтобы провоить максимум времени с родными и близкими. Так, она опубликовала в instagram фото домашней “пижамной вечеринки" с семьей и поговорила с поклонниками о дистанционном образовании в период карантина.

Теледива и ее муж с дочками демонстрируют идеальный family look в стильной домашней одежд: на девочках пижамы с забавными фламинго, а на Андрее и Лилии – с черно-белыми страусами.

"Хто безмежно щасливий, що батьки постійно вдома- так це діти. Я б сказала, що вони в шоці. З мамою і татом можна робити все, що завгодно. Як там ваші стосунки з дітьми? Стільки тем хочеться підняти... Почну з найактуальнішого: дистанційне навчання. Підтримуєте?" - поинтересовалась Лилия.

Пижамная вечеринка: Лилия Ребрик очаровала задорным домашним фото с мужем и доченьками

Фото: Лилия Ребрик с мужем и детьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Мнения поклонников кардинально отличались – одни поддержали идею занятий самостоятельно и онлайн, другие же были категорически против, но все сошлись во мнении, что "дикая семейка" - это сплошной позитив.

  • Супер!
  • Ой які ви гарно мімішечні!
  • Супер фотография, приятно смотреть
  • Пижамная вечеринка
  • Ой, яка класнюча сім‘я, дай Бог вам здоров‘я
  • Класні
  • Какие принцессы
  • Классные, счастливые

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик всколыхнула поклонников речью об изменении привычного мира и оптимистичных перспективах на будущее.

Знать, что тебя ждут: Лилия Ребрик растрогала сеть своим счастьем Приятные хлопоты: Лилия Ребрик показала, как проводит время с дочками на даче
Новости Украины Лилия Ребрик
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