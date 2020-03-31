Пижамная вечеринка: Лилия Ребрик очаровала задорным домашним фото с мужем и доченьками

Ведущая поговорила о дистанционном обучении
Лилия Ребрик проводит карантин с мужем Андреем Диким и доеньками Дианой и Полиной на даче – на свежем воздухе в загородном доме "дикая семейка" всегда находит, чем заняться. Правда, теледиве пришлось всю неделю выходить на работу, ведь она вела утренние эфиры в студии канала "Україна", конечно, соблюдая все правила безопасности и рекомендации медиков. Ведущая мечтала снова вернуться к семье, чтобы провоить максимум времени с родными и близкими. Так, она опубликовала в instagram фото домашней “пижамной вечеринки" с семьей и поговорила с поклонниками о дистанционном образовании в период карантина.
Теледива и ее муж с дочками демонстрируют идеальный family look в стильной домашней одежд: на девочках пижамы с забавными фламинго, а на Андрее и Лилии – с черно-белыми страусами.
"Хто безмежно щасливий, що батьки постійно вдома- так це діти. Я б сказала, що вони в шоці. З мамою і татом можна робити все, що завгодно. Як там ваші стосунки з дітьми? Стільки тем хочеться підняти... Почну з найактуальнішого: дистанційне навчання. Підтримуєте?" - поинтересовалась Лилия.
Фото: Лилия Ребрик с мужем и детьми (instagram.com/liliia.rebrik)
Мнения поклонников кардинально отличались – одни поддержали идею занятий самостоятельно и онлайн, другие же были категорически против, но все сошлись во мнении, что "дикая семейка" - это сплошной позитив.
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Ранее Лилия Ребрик всколыхнула поклонников речью об изменении привычного мира и оптимистичных перспективах на будущее.