В пижаме и с пучком на голове: Настя Каменских зарядила субботним настроением

Певица поделилась в сети забавным видеороликом
Настя Каменских вместе с мужем Потапом выполняют все рекомендации и стараются лишний раз не покидать квартиру во время карантина. При этом эта веселая парочка очень много общается с поклонниками онлайн и подробно показывает, как проходят их карантинные будни - певица даже поделилась секретами своего меню и показала утренние ритуалы. Кроме того, артистка регулярно проводит онлайн тренировки и устраивает танцы с любимым. В общем, скучать ей совершенно некогда!
Настя решила не нарушать традицию и порадовала фанатов новым видеороликом в Instagram, в котором заряжает своим "субботним настроением". Звезда предстала в кадре в уютном домашнем образе - в клетчатой пижаме и босиком, на голове у нее растрепанный пучок, а на лице нет макияжа. С помощью специального эффекта она вращается по кругу, весело улыбаясь.
"Субботнее настроение", - подписала видео Каменских на английском языке.
Видео: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Подписчики поблагодарили артистку за заряд позитива и не преминули восхититься ее красотой.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Ранее Настя Каменских показала, как накачать попу как у Ким - певица выложила видео своей тренировки.