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В пижаме и с пучком на голове: Настя Каменских зарядила субботним настроением

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.03.2020 - 17:24
В пижаме и с пучком на голове: Настя Каменских зарядила субботним настроением
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица поделилась в сети забавным видеороликом

Настя Каменских вместе с мужем Потапом выполняют все рекомендации и стараются лишний раз не покидать квартиру во время карантина. При этом эта веселая парочка очень много общается с поклонниками онлайн и подробно показывает, как проходят их карантинные будни - певица даже поделилась секретами своего меню и показала утренние ритуалы. Кроме того, артистка регулярно проводит онлайн тренировки и устраивает танцы с любимым. В общем, скучать ей совершенно некогда!

Настя решила не нарушать традицию и порадовала фанатов новым видеороликом в Instagram, в котором заряжает своим "субботним настроением". Звезда предстала в кадре в уютном домашнем образе - в клетчатой пижаме и босиком, на голове у нее растрепанный пучок, а на лице нет макияжа. С помощью специального эффекта она вращается по кругу, весело улыбаясь.

"Субботнее настроение", - подписала видео Каменских на английском языке.

Видео: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Подписчики поблагодарили артистку за заряд позитива и не преминули восхититься ее красотой.

  • Крутышка шикарная
  • Красотка
  • Раз 10 пересмотрела
  • Классно
  • Вы самая позитивная женщина
  • крутое сальто получилось!
  • Наська. Та супер
  • Красотка Настя
  • Мне понравилась сегодня утренняя ваша тренировочка, заряд бодрости и позитива.
  • Настюша , респект тобі респект !
  • Как ребенок сколько тебе лет Настенька
  • Шла вторая неделя всеобщей истерии.. Каждый сходит по своему... У Тебя это таки красиво получается...)))
  • Крутышка шикарная
  • Обожаю
  • Прикольно

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских показала, как накачать попу как у Ким - певица выложила видео своей тренировки.

Долго будете меня вспоминать: Каменских показала, как накачать попу как у Ким (видео) Каменских и Потап умилили семейным карантином и поделились секретами здорового меню
Новости Украины Настя Каменскихпевец
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