В пижаме и мейкапе: Каменских умилила уютным фото с любимицей Мими

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя похвасталась удачным началом нового дня

Настя Каменских продолжает находится на домашней изоляции вместе со своим мужем - рэпером Потапом. При этом Потап умудряется на карантине песни записывать. И не только себе, а и своей звездной супруге. Например, ранее Потап посвятил новый хит карантину из-за коронавируса. При этом клип был записан в пустом концертном зале, что весьма символично. А еще чуть позже Каменских позабавила музыкальным "карантинным" скетчем в домашней обстановке. Песня была записана на пяти языках. Настя отметила, что за часть на испанском языке Каменских отвечала сама. А вот остальную часть любимой написал Потап.

Кроме того не дает заскучать своим хозяевам домашняя любимица - собачка по кличке Мими. На instagram-страничке Насти появляется немало фото и видео с любимицей. Новый день - новое фото. Исполнительница опубликовала трогательный домашний снимок, позируя с любимицей.

При этом Настя поспешила похвастаться своим новым днем. Певица отметила, что даже на карантине она просыпается рано и погружается в дела. К примеру сегодня, 2 апреля, Каменских проснулась в 6 утра.

“Мы с Мими сегодня проснулись в 6. Уже успели полезно позавтракать и выполнить несколько задач. Я - потренироваться и поработать. Мими - побегать по дому и полежать во всех углах дивана. Расскажите мне в комментариях о вашем утре. Какие у вас утренние привычки?” — пишет Каменских, призывая к активности также своих фолловеров.

Фото: instagram.com/kamenskux

При этом в кадре Настя позирует в белоснежном костюме. На исполнительнице — свободные белые брюки и рубашка с короткими рукавами При этом и собачка у Насти также белоснежная. Даже фон Настя выбрала в тон своему наряду. Волосы жгучая брюнетка заплела в хвост. И кстати, позирует Настя в мейкапе с акцентом на глаза. Кто знает, может певица записывает новый влог или “карантинный клип”. Из аксессуаров певица выбрала маленькие серьги с бриллиантами, браслет и едва заметную цепочку.

Поклонники украинской певицы также не оставили ее новый пост без внимания и оставили свои комментарии:

“Настя, не хватает ваших тренировок!!! Может быть прямой эфир каждый день?”

“Сьогодні я себе заставила стати і працювати над собою. Дякую,тобі Настя, за натхнення і мотивацію над собою. Я беру приклад з мого кумира. Люблю тебе! Чекаю наших ранкових зарядок з тобою!”

“Прес так болить від вчорашньої”

“Классная собачка. Мы с детками уже выполнили зарядку, приготовила завтрак. Прочитала стих Юпитеру. Выполнила все практики на четверг. Сейчас готовлюсь к эфиру на марафон " Исполнения желаний”

“А меня муж называет МиМи, прикольно”

“Проснуться в 6:30, потренироваться, выпить стакан воды, почитать книжку(пока на это есть время), покормить животных и поесть самой”

“Какие вы красивые”

“Спасибо за вчерашнюю кардиотренировку! это была бомба”

“Побігала, покачала прес, смачно поснідала) Зараз серіальчик переглядаю”

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux