В пижаме и мейкапе: Каменских умилила уютным фото с любимицей Мими

Настя похвасталась удачным началом нового дня
Настя Каменских продолжает находится на домашней изоляции вместе со своим мужем - рэпером Потапом. При этом Потап умудряется на карантине песни записывать. И не только себе, а и своей звездной супруге. Например, ранее Потап посвятил новый хит карантину из-за коронавируса. При этом клип был записан в пустом концертном зале, что весьма символично. А еще чуть позже Каменских позабавила музыкальным "карантинным" скетчем в домашней обстановке. Песня была записана на пяти языках. Настя отметила, что за часть на испанском языке Каменских отвечала сама. А вот остальную часть любимой написал Потап.
Кроме того не дает заскучать своим хозяевам домашняя любимица - собачка по кличке Мими. На instagram-страничке Насти появляется немало фото и видео с любимицей. Новый день - новое фото. Исполнительница опубликовала трогательный домашний снимок, позируя с любимицей.
При этом Настя поспешила похвастаться своим новым днем. Певица отметила, что даже на карантине она просыпается рано и погружается в дела. К примеру сегодня, 2 апреля, Каменских проснулась в 6 утра.
“Мы с Мими сегодня проснулись в 6. Уже успели полезно позавтракать и выполнить несколько задач. Я - потренироваться и поработать. Мими - побегать по дому и полежать во всех углах дивана. Расскажите мне в комментариях о вашем утре. Какие у вас утренние привычки?” — пишет Каменских, призывая к активности также своих фолловеров.
Фото: instagram.com/kamenskux
При этом в кадре Настя позирует в белоснежном костюме. На исполнительнице — свободные белые брюки и рубашка с короткими рукавами При этом и собачка у Насти также белоснежная. Даже фон Настя выбрала в тон своему наряду. Волосы жгучая брюнетка заплела в хвост. И кстати, позирует Настя в мейкапе с акцентом на глаза. Кто знает, может певица записывает новый влог или “карантинный клип”. Из аксессуаров певица выбрала маленькие серьги с бриллиантами, браслет и едва заметную цепочку.
Поклонники украинской певицы также не оставили ее новый пост без внимания и оставили свои комментарии:
Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux