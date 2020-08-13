ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пісня Сміливих Дівчат: KAZKA выпустила атмосферный черно-белый клип

Четверг 13 августа 2020 17:02
Пісня Сміливих Дівчат: KAZKA выпустила атмосферный черно-белый клип
Александра Зарицкая (Фото: instagram.com/kazka.band)
Автор: Марина Настевич

Фоном для видео выступили разные части города Дубай

Популярная украинская группа KAZKA представила черно-белый видеоклип на уже известную композицию "Пісня Сміливих Дівчат". Возглавила креативную команду режиссер Саванна Сетен, которая тонко почувствовала и раскрыла тему песни, что объединяет всех женщин, независимо от цвета кожи и вероисповедания.

Сказочным фоном для видео стали абсолютно разные части города Дубая: крыша небоскреба Crown Plaza открывает могучий вид на ночной центр города и Шейк Заид Роуд, заповедник дикой природы Рас-Аль-Хор и, конечно, зритель узнает в пейзажах известный Бурдж Халифа и уникальную Рамку Дубаи.

Особенностью клипа стало то, что он выполнен исключительно в черно-белых тонах, что придает красоте этого современного города уникального оттенка.

Креативная команда работала с местными арабскими дизайнерами над созданием эффектных образов Александры Зарицкой.

Чувственные движения на крыше принадлежат Наиле (GRLS), чей голос также можно услышать в песне.

Пісня Сміливих Дівчат: KAZKA выпустила атмосферный черно-белый клип

Группа KAZKA порадовала поклонников новым клипом (фото: пресс-служба)

Видео обещает стать знаковым в творческом развитии KAZKA, ведь несет важные месседжи и очерчивает путь волевого и непоколебимого человека – женщины.

Напомним, ранее мы писали о том, что солистка KAZKA честно рассекретила вес и поделилась методами похудения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины KAZKAклип
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь