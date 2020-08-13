Пісня Сміливих Дівчат: KAZKA выпустила атмосферный черно-белый клип

Александра Зарицкая (Фото: instagram.com/kazka.band)

Фоном для видео выступили разные части города Дубай

Популярная украинская группа KAZKA представила черно-белый видеоклип на уже известную композицию "Пісня Сміливих Дівчат". Возглавила креативную команду режиссер Саванна Сетен, которая тонко почувствовала и раскрыла тему песни, что объединяет всех женщин, независимо от цвета кожи и вероисповедания.

Сказочным фоном для видео стали абсолютно разные части города Дубая: крыша небоскреба Crown Plaza открывает могучий вид на ночной центр города и Шейк Заид Роуд, заповедник дикой природы Рас-Аль-Хор и, конечно, зритель узнает в пейзажах известный Бурдж Халифа и уникальную Рамку Дубаи.

Особенностью клипа стало то, что он выполнен исключительно в черно-белых тонах, что придает красоте этого современного города уникального оттенка.

Креативная команда работала с местными арабскими дизайнерами над созданием эффектных образов Александры Зарицкой.

Чувственные движения на крыше принадлежат Наиле (GRLS), чей голос также можно услышать в песне.

Группа KAZKA порадовала поклонников новым клипом (фото: пресс-служба)

Видео обещает стать знаковым в творческом развитии KAZKA, ведь несет важные месседжи и очерчивает путь волевого и непоколебимого человека – женщины.

Напомним, ранее мы писали о том, что солистка KAZKA честно рассекретила вес и поделилась методами похудения.