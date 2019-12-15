ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пиратка в ультра-мини: Полякова сразила провокационным нарядом на шоу "Х-фактор"

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.12.2019 - 11:32
Пиратка в ультра-мини: Полякова сразила провокационным нарядом на шоу "Х-фактор"
Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Звезда появилась перед публикой в образе сексуальной пиратки

Популярная украинская певица Оля Полякова в прошлом эфире десятого сезона шоу "Х-фактор" появилась в практически святом образе, а на этот раз решила удивить публику сексуальным нарядом.

На свою страничку в Instagram 35-летняя звезда выложила фото, на которых позирует в образе соблазнительной пирактки. На снимках можно увидеть артистку в белом ультра-коротком платье с золотыми пуговицами и подвеской в тон. Также на Оле надет оливковый жакет, расшитый золотыми нитями, а шляпа украшена камнями и перьями.

"Мои дорогие! Как вам мой сегодняшний образ?" - поинтересовалась у поклонников Полякова.

Пиратка в ультра-мини: Полякова сразила провокационным нарядом на шоу &quot;Х-фактор&quot;Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Пиратка в ультра-мини: Полякова сразила провокационным нарядом на шоу &quot;Х-фактор&quot;Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фанаты оценили образ знаменитости:

  • Оленька, вы красавица! Вам очень идет этот образ!
  • Как же мне нравиться макияж.
  • Великолепна, как всегда!
  • Не хватает "Джека-Воробья" рядом.
  • Наполеон Полякова.
  • Вот бы мне такой нарядный костюм...
  • Оля, смотрю "Х-фактор" ради вас. Обожаю ваши шутки. И манеру общения. Внешний вид вообще всегда огонь!
  • А мне в этом образе чем-то похожа на Миледи из "Трёх мушкетёров".

Пиратка в ультра-мини: Полякова сразила провокационным нарядом на шоу &quot;Х-фактор&quot;

Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

Пиратка в ультра-мини: Полякова сразила провокационным нарядом на шоу &quot;Х-фактор&quot;

Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

Пиратка в ультра-мини: Полякова сразила провокационным нарядом на шоу &quot;Х-фактор&quot;

Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

Пиратка в ультра-мини: Полякова сразила провокационным нарядом на шоу &quot;Х-фактор&quot;

Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

Отметим, что Оля Полякова - безусловно, одна из самых прямолинейных и откровенных исполнительниц украинской эстрады. При этом певица неоднократно подчеркивает, что ее популярность - результат колоссального труда. Как-то Полякова уже отвечала на критику хейтеров по поводу своих заработков и дорогих подарков, которые она делает себе и детям. Тогда исполнительница дала жесткий отпор, уточнив, что она “пашет как лошадь”: “Чтобы "жрать" свой хлеб, я даю 250-260 концертов в год”, - обратилась к недоброжелателям певица.

Однако все в ее творческой карьере могло бы сложиться иначе. И к успеху она пришла бы намного раньше. Если бы согласилась на “классическую схему в шоу-бизнесе”. Так, в интервью журналисту Дмитрию Гордону Полякова откровенно призналась - однажды ей предлагали творческий подъем в обмен на интим.

Полякова призналась, на что тратит заработанный чемодан денег в новогоднюю ночь Капали воск в воду: Винник, Полякова и Огневич рассказали о гаданиях на Андрея
Новости Украины Оля Полякова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь