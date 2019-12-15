Пиратка в ультра-мини: Полякова сразила провокационным нарядом на шоу "Х-фактор"

Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Звезда появилась перед публикой в образе сексуальной пиратки

Популярная украинская певица Оля Полякова в прошлом эфире десятого сезона шоу "Х-фактор" появилась в практически святом образе, а на этот раз решила удивить публику сексуальным нарядом.

На свою страничку в Instagram 35-летняя звезда выложила фото, на которых позирует в образе соблазнительной пирактки. На снимках можно увидеть артистку в белом ультра-коротком платье с золотыми пуговицами и подвеской в тон. Также на Оле надет оливковый жакет, расшитый золотыми нитями, а шляпа украшена камнями и перьями.

"Мои дорогие! Как вам мой сегодняшний образ?" - поинтересовалась у поклонников Полякова.

Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фанаты оценили образ знаменитости:

Оленька, вы красавица! Вам очень идет этот образ!

Как же мне нравиться макияж.

Великолепна, как всегда!

Не хватает "Джека-Воробья" рядом.

Наполеон Полякова.

Вот бы мне такой нарядный костюм...

Оля, смотрю "Х-фактор" ради вас. Обожаю ваши шутки. И манеру общения. Внешний вид вообще всегда огонь!

А мне в этом образе чем-то похожа на Миледи из "Трёх мушкетёров".

Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

Отметим, что Оля Полякова - безусловно, одна из самых прямолинейных и откровенных исполнительниц украинской эстрады. При этом певица неоднократно подчеркивает, что ее популярность - результат колоссального труда. Как-то Полякова уже отвечала на критику хейтеров по поводу своих заработков и дорогих подарков, которые она делает себе и детям. Тогда исполнительница дала жесткий отпор, уточнив, что она “пашет как лошадь”: “Чтобы "жрать" свой хлеб, я даю 250-260 концертов в год”, - обратилась к недоброжелателям певица.

Однако все в ее творческой карьере могло бы сложиться иначе. И к успеху она пришла бы намного раньше. Если бы согласилась на “классическую схему в шоу-бизнесе”. Так, в интервью журналисту Дмитрию Гордону Полякова откровенно призналась - однажды ей предлагали творческий подъем в обмен на интим.