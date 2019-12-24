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Pianoboy признался, что ему запрещали играть на пианино

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.12.2019 - 14:21
Pianoboy признался, что ему запрещали играть на пианино
Pianoboy (фото: ТК "Украина")

Дмитрий Шуров вспомнил о студенческих годах

В новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь, зрители канала «Украина» смогут посмотреть концерт-награждение главных хитов года «Музыкальная платформа», на котором зажгут популярные украинские артисты, в частности, Pianoboy, который ранее рассказал, как сделать женщину счастливой. За кулисами артист вспомнил забавную историю из своей студенческой жизни.

В эксклюзивном интервью журналистам канала «Украина» певец рассказал о том, что до сих пор с теплотой вспоминает годы учебы, которые были богатыми на интересные встречи и события:

«Так случилось, что мое студенчество проходило в разных городах и странах. Каждый раз это другие обстоятельства, менталитет у людей, и как-то все совсем по-другому. Да, с одной стороны, тебе каждый раз надо подстраиваться, потому что все иначе, но в этом тоже хорошая школа, – ты скорее привыкаешь к различным обстоятельствам. И я очень благодарен, что мое студенчество было таким насыщенным».

Иногда с Pianoboy случались забавные истории, вызванные непосредственностью характера. Так, однажды будущую звезду шоу-бизнеса выгоняли из музыкального зала:

«У меня как-то был случай, который я до сих пор вспоминаю с улыбкой. Помню, как отчаянно хотел зайти в закрытый зал, где стояло пианино. У меня в голове все было логично: вот инструмент, пианино, на котором я хочу сыграть, ведь я музыкант, то почему нет? Но мои мысли не разделял охранник, который отказывался открыть мне дверь. Видите, уже тогда я имел большой интерес к пианино и музыке, вспоминаю именно это», – поделился Pianoboy за кулисами праздничного концерта «Музыкальная платформа», который канал «Украина» покажет 31 декабря в 00:00.

Pianoboy признался, что ему запрещали играть на пианино

Pianoboy (фото: ТК "Украина")

Также в праздничном концерте «Музыкальная платформа» зажгут Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменских, MONATIK, Ирина Билык, Сергей Бабкин, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, GROSU, Павел Зибров, TARABAROVA, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil, Злата Огневич, Александр Пономарев, группы «DZIDZIO», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитела», «KADNAY», «Freedom-Jazz» и другие.

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