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Певица Аня Нилова презентовала новый трек «Соло»

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.03.2020 - 15:16
Певица Аня Нилова презентовала новый трек «Соло»
Аня Нилова - Соло

По словам Ани, «Соло» – песня про сумбурность эмоций

Аня Нилова представляет новый сингл «Соло», который войдёт в сольный альбом певицы. Песня появилась на официальном YouTube-канале артистки. Автором и композитором трека «Соло» выступила сама Нилова, артистка поет в стиле поп-рок.

По словам Ани, «Соло» – песня про сумбурность эмоций: когда ты приходишь домой, падаешь на диван, берёшь в руки инструмент, и вываливаешь все свои эмоции в песню.

«Ты всегда один и не важно сколько окружает тебя людей. Ты есть сам у себя - такова реальность. И она меня уже давно не пугает. Думаю многим эта песня будет близка.» - рассказала Аня Нилова.

Аня Нилова - Соло

Трек «Соло» уже доступен для прослушивания и скачивания на всех музыкальных платформах. Также Нилова заинтриговала, что скоро слушателей ожидает выход альбома её авторских песен. В него войдут уже известные синглы «С тобой», «Сны на двоих», новая песня «Соло» и другие.

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