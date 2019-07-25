Певец, садовник или футболист: Джамала умилила забавными видео с сыном на отдыхе

Джамала с мужем и сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала с семьей отправилась на отдых у моря

Джамала наконец поделилась с поклонниками кадрами своего отдыха. Напомним, что еще на прошлой неделе украинская певица опубликовала пост, который взволновал ее поклонников. Певица призналась, что ощущает упадок сил и уязвимость. Поклонники исполнительницы сразу же отметили, что у нее – эмоциональное выгорание. И их любимице действительно пора отдохнуть. Да и сама Джамала тогда подчеркнула, что в такие моменты ей необходимо провести время с семьей, "набраться сил и вдохновения".

И вот, Джамала осуществила свое желание, отправившись с мужем и сыном на отдых. Правда, пока что певица не признается, куда именно отправилась на отдых. Зато буквально засыпает своих поклонников десятками фото и видео. Пока что публикации появляются в разделе сториз на ее instagram-страничке.

Особенно трогательно смотрятся различные видео с сыном Джамалы Эмиром-Рахманом. Напомним, что в марте 2019 мальчику исполнился один год.

Серия видео была сделана на пляже, где отдыхает Джамала. В кадре также видим ее мужа – Сеит-Бекира. Малыш в голубой панамке и такой же голубой майке забавно танцует под песни украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona. Кстати, Джамала и Alyona Alyona дружат. Их част можно встретить на различных тусовках.

На еще одном видео мальчик возиться на берегу, собирает камешки и бросает их в море. При этом он что-то напевает.

"Сочиняет что-то", - коротко подписала милое видео Джамала. Соответствующие видео появились в twitter-блоге MyGlamWish.

Другое видое с сыном было записано уже не на пляже. Возможно на территории отеля или дома, где остановилась семья. Маленький Эмир-Рахман со шлангом в руке пытается поливать клумбу.

"Садовник. Дорого", - с юмором комментирует видео Джамала.

Это оооочень мило)) #Джамала показала еще одно видео с годовалым сыном Эмиром-Рахманом в главной роли! #Jamala pic.twitter.com/VZKKhypU4o — MyGlamWish (@glam_wish) July 25, 2019

Но конечно же самое главное – целый фотоальбом, которым поделилась Джамала. Исполнительница постаралась оставить короткий комментарий для большинства фотографий. На снимках она позирует с сыном и мужем.

Джамала с сыном и мужем на отдыхе (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, до этого Джамала растрогала фото с сыном. В кадре нарядная певица держит на руках сыночка, а в другой руке - игрушечный самолет. Певица отметила, что с детьми мы учимся заново радоваться простым вещам.

Также ранее Джамала поразила до мурашек живым выступлением с детьми-бандуристами. Певица душевно исполнила свой хит на украинском языке - песню “Крила”.