Снова первая: 22-летняя Кайли Дженнер стала самой высокооплачиваемой звездой по версии Forbes

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушка восстановила финансовую репутацию

Кайли Дженнер, которая недавно потеряла статус миллиардерши, вновь оказалась в рейтингах финансово успешных знаменитостей. Причем на первой строчке. В этот раз издание, которое лишило 22-летнюю бизнесвумен почетного титула, вручило ей новый. Теперь она возглавила список самых высокооплачиваемых звезд, учитывая их доходы за прошлый год. К слову, в прошлом году это звание забрала себе американская певица Тейлор Свифт.

Одна из сестер знаменитой династии в прошлом году заработала 590 миллионов долларов. Такой успех красавице обеспечило сотрудничество с косметической компанией Coty, которой знаменитость продала 51% процент своего бренда Kylie Cosmetics. Так что Кайли снова на коне.

Кайли умеет зарабатывать (фото: instagram.com/kyliejenner)

Забавно, что на второй строчке в рейтинге еще одна персона из семейства Кардашьян-Дженнер – рэп-исполнитель и супруг Ким Кардашьян Канье Уэст. 42-летний музыкант заработал 170 миллионов долларов. Правда, благодаря бизнес-талантам, а не выступлениям. Его линия Yeezy обрела огромную популярность за последние несколько лет. Замыкает тройку лидеров 38-летний теннисист Роджер Федерер, заработок которого составил 106, 3 миллиона долларов. За ними следуют Криштиану Роналду (105 млн), Лионель Месси (104 млн), Тайлер Перри (97 млн), Неймар (95,5 млн), Говард Стерн (90 млн), Леброн Джеймс (88,2 млн), Дуэйн Джонс(87,5 млн).

Кайли снова "самая" (фото: instagram.com/kyliejenner)

А вот в личной жизни красавицы пока что кардинальных перемен не произошло. В сети то и дело появляются слухи о воссоединении Кайли и ее экс-бойфренда Трэвиса Скотта. Но, как уверяют инсайдеры, пока что дело до романтических отношений не дошло. Они остаются сугубо деловыми. В то же время пара тепло общается, часто встречается ради дочери. По слухам, Трэвис очень надеется, что сердце возлюбленной все же растает. В то же время жизненные цели молодых людей очень разные, что мешает им воссоединиться. В прошлом месяце Кайли нежно поздравила отца своего ребенка с днем рождения, сказав, что всегда будет любить его. Такие слова вновь вселили надежду в фанатов пары. Что ж, поживем, увидим.

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Автор: Lite