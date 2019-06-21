"Период гнездования": Лилия Ребрик заинтриговала планами на лето

Лилия Ребрик (фото: пресс-служба)

Ребрик украшает свежий выпуск журнала "Добрые советы"

Лилия Ребрик поделилась семейной традицией отдыха, которой они придерживаются каждый год. Более того, ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" украсила обложку июльского номера журнала "Добрые советы".

По словам Лилии, летний отдых – это семейная традиция. "Дикая семейка" (мужа Лилии Ребрик зовут Андрей Дикий) каждый год старается выкроить хотя бы неделю, а в идеале – две на то, чтобы съездить на море. И уже в июле Лилия с мужем запланировали отдых вчетвером на морском побережье.

"Летний отпуск без детей мы не рассматриваем. В это время даже позволяем себе отключить телефоны. Кроме того, этим летом у нас большие планы на нашу дачу. Моя вторая беременность совпала с периодом гнездования на даче, там сейчас так хорошо. Мы сделали террасу, построили беседку с летней кухней, мангал, засеяли газон. Мы даже готовы оттуда ездить на работу летом. Посмотрим, как будет получаться по времени", – рассказала Лилия Ребрик в интервью журналу "Добрые советы".

Лилия Ребрик на обложке журнала "Добрые советы"

Также Лилия призналась, кто научил ее отдыхать по-настоящему и все ли ей нравится в своей внешности.

"Лилия Ребрик — девушка-зажигалочка. На фотосессии она покорила нашу съемочную группу своей невероятной энергией и шикарными ногами. Мы рады, что Лиля стала героиней нашей июльской обложки и поделилась с читателями своими профессиональными и семейными секретами", – отметила главный редактор издания Ольга Безсонова.

Напомним, ранее Лилия Ребрик в оригинальном платье вскружила голову пластичным шпагатом. К Ребрик также присоединился ее соведущий - Сергей Зенин.

Также до этого Ребрик поделилась секретом выносливости. Телеведущая назвала простой способ, помогающий ей всегда быть в тонусе.