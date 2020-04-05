Переворачиваем все с пацанами: MONATIK рассказал о нескучном карантине с детьми

Фото: Дмитрий Монатик (instagram.com/monatik_official)

Артист учит малышей трюкам и читает им сказки

MONATIK, он же Дмитрий Монатик ответственно соблюдает режим самоизоляции и остается дома вместе с близкими - женой Ириной и сыновьями. На время карантина попал и день рождения артиста - 1 апреля ему исполнилось 34 года. Празднование состоялось в тесном семейном кругу, а также исполнитель посвятил стих коронавирусу и зачитал его на видео. В общем, он на карантине явно не скучает! В интервью "Світському житті" Монатик рассказал, чем занимается с детьми дома.

Певец признался, что с удовольствием устраивает четырехлетнему Даниилу и трехлетнему Платону интересные эстафеты и учит их трюкам - не забывайте, что Дмитрий еще и прекрасный танцор.

"Мы строим дома из диванов, переворачиваем все с пацанами. Мы придумываем какие-то эстафеты, выкладываем игрушки и перебегаем их на время", – поведал артист.

Также MONATIK добавил, что мальчики уже хорошо научились прыгать на батуте, который есть у них во дворе их частного дома.

"Причем у нас уже есть один ритм. Они уже делают некоторые трюки. Старший уже почти научился стоять на голове. Сейчас у него уже будет второй уровень – учиться стоять на руках. А после этого можно уже делать очень классные вещи. Я ему даю то, что я могу показать и что ему может быть интересно", – поделился знаменитость.

Видео: сыновья Дмитрия Монатика (instagram.com/irinamonatik)

А еще Монатик каждый день перед сном читает с сыновьями "Страшилу из страны Оз".

"Мне читали все время. Я слушал и верил в добро, что happy end всегда есть, потому что сказки именно это воспитывают. Я очень хочу, чтобы они тоже понимали, что добро есть, его нужно дарить и тогда оно будет возвращаться к тебе", – признался мультиартист.

Кроме того, именно Платон и Даня отвечают за их собаку и ухаживают за ней.

Фото: Дмитрий Монатик с сыновьями (instagram.com/monatik_official)

Напомним, ранее MONATIK с женой показали, как приобщают детей к искусству - пара показывает сыновьям мюзиклы.