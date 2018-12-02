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Перестали скрывать отношения: Дарья Белодед встречается с олимпийским чемпионом

Lite » Звезды 02.12.2018 - 09:35
Перестали скрывать отношения: Дарья Белодед встречается с олимпийским чемпионом
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Избранником Дарьи является итальянский олимпийский чемпион по дзюдо

18-летняя украинская спортсменка, чемпионка мира 2018 года и Европы 2017 года по дзюдо Дарья Белодед, которая восхитила сеть идеальным телом, перестала скрывать отношения со своим возлюбленным. Девушка встречается с итальянским олимпийским чемпионом по такому же виду спорта - Фабио Базиле. Влюбленная пара во всю почти романтические сторис  и видео в своих инстаграмм-аккаунтах.

Перестали скрывать отношения: Дарья Белодед встречается с олимпийским чемпионом

Фото: Дарья Белодед с Фабио Базиле (instagram.com/dariabilodid7)

Дарья считается самой юной чемпионкой мира по дзюдо, она стала обладательницей этого титула в 17 лет. Также она заслуженно считается одной из самых красивых девушек в украинском спорте. Неудивительно, что фаны спортсменки уже добрались до странички Фабио и засыпали его гадостями в комментариях.

"С Фабио связалась, начнутся проигрыши", "Ты в натуре не того выбрала", - написали недоброжелатели.

Фабио опубликовал в своем аккаунте несколько видео с Дашей, где чемпионы выглядит влюбленными и невероятно счастливыми.

 

Видео (instagram.com/fabio_basile_fanpage66)

Базиле – чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Итальянскому спортсмену сейчас 24 года, разница в возрасте с Дашей составляет шесть лет.

Напомним, ранее Дарья Белодед проговорилась о "второй" карьере.

Кстати, ранее мы писали о том, что 17-летняя украинская спортсменка Дарья Белодед одолела россиянку Ирину Долгову в решающей схватке на Гран При по дзюдо, который проходил в столице Хорватии – Загребе.

Видео: РБК-Украина

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Новости Украины отношенияДарья Белодедспортсменка
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