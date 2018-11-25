"Переизбыток эстетики": Тина Кароль восхитила новым смелым нарядом

Снимки уже покорили поклонников
Популярная украинская певица Тина Кароль показалась поклонникам в новом смелом и откровенном наряде. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
Так, на опубликованном фото видно Тину Кароль в откровенной прозрачной майке и длинном белом платье с вырезом. Это стало причиной бурного обсуждения среди поклонников исполнительницы.
Фото: Тина Кароль в откровенном наряде (instagram.com/tina_karol)
"Какие шикарные фото", - сказала пользователь Лиза Денс.
"Тина, ты сногсшибательна", - подчеркнула юзер Лера Пирякина.
"Солнышко прекрасное", - сказала пользователь Наталья Костюк.
"Умираю от переизбытка эстетики", - уточнил юзер "Чуть взрослая".
"Какие красивые фото. Настроение супер с самого утра. Безгранично люблю", - подчеркнула пользователь Мария Мороз.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, Тина Кароль рассказала, как стала родственницей Ирмы Витовской. Но по словам, Кароль встречаются они не часто, потому что у всех разные графики.Также певица вспомнила, как сватала брата Станислава с сестрой Ирмы Витовской, Натальей.
Ранее Тина Кароль удивила поклонников повседневным образом без макияжа.
Мы также писали о том, что Тина Кароль рассказала об учебе сына Вениамина в британской школе. Певица отметила, что сейчас ее ребенок уже практически забыл русский язык, а по-украински говорит с акцентом.
Тина Кароль: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)