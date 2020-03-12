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Павел Зибров признался, что они с женой Мариной потеряли ребенка

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.03.2020 - 15:36
Павел Зибров признался, что они с женой Мариной потеряли ребенка
Марина и Павел Зибровы (фото: соцсети артиста)

Павел Зибров решился на откровенный разговор об очень личном

После неудачного первого брака Павел Зибров долго не мог решиться на серьезные отношения. В рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», певец рассказал, как его второй жене Марине удалось затащить его в ЗАГС и как супруги пережили выкидыш.

По словам артиста, после развода с первой женой страх перед новыми серьезными отношениями он преодолевал почти 10 лет.

«Только я видел, что заходило очень далеко, и женщина уже приходит ко мне, оставляет тапочки и зубную щетку, понимал, что это надолго. Говорил, что еду на гастроли – конечно, врал. Потому что боялся я этих отношений. Что снова будет брак, снова будет жарко, что-то там будет не то. Поэтому старался, чтобы не было у меня долгих отношений с женщинами», – поделился Павел Зибров с журналистами канала «Украина».

Однако Марине все же удалось затянуть Павла в ЗАГС. Женщина поставила вопрос ребром.

«Она сказала: «Так, Паша, ты определяйся, мы уже год встречаемся. Или ты берешь меня замуж, или вот чемоданчик твой в углу, бери и шуруй на свои Новобеличи». Я ответил: «Я подумал, вот напротив ЗАГС, давай завтра идем расписываться».

Павел Зибров признался, что они с женой Мариной потеряли ребенка

Павел Зибров с семьей (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

И у Марины, и у Павла были сыновья от первых браков. Но совместного ребенка супруги родили не сразу.

«Не получалось у нас как-то. У нас первый срыв был, плод не держался, к сожалению. И мы очень были расстроены из-за этого. Срок был небольшой, 2-3 месяца, наверное. Это трагедия, когда ты ждешь, тем более ты уже достаточно взрослый, тебе уже не 18, не 20. Мы понимали, что с каждым годом это все сложнее и сложнее», – откровенно рассказал артист в рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях».

Тогда супруги в отчаянии обратились к другу-целителю.

«Он какую-то водичку заряжал, дал ее попить, какие-то записочки писал, иероглифы, мы не знаем. Проходит месяц, Марина говорит: «Мне кажется, я забеременела», – вспомнил Зибров в эфире канала «Украина». А через 8 месяцев у них родилась дочь Диана.

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