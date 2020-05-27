ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из пацанки в леди: как изменились внешне финалистки реалити «Від пацанки до панянки» (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.05.2020 - 12:42
Из пацанки в леди: как изменились внешне финалистки реалити «Від пацанки до панянки» (фото)
Фото: Новый канал

Девушки буквально кардинально изменились

В этом сезоне педагоги Школы леди сделали основной упор на внутренние преображения, но и внешне девушки очень изменились

Вчера Новый канал показал финал четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки». Победительницей проекта стала 19-летняя Женя Мазур. Мы решили вспомнить, какими были девушки в первых эпизодах реалити, и как они преобразились за 15 недель.

Женя #Батюшка Мазур

Из пацанки в леди: как изменились внешне финалистки реалити «Від пацанки до панянки» (фото)

Из пацанки в леди: как изменились внешне финалистки реалити «Від пацанки до панянки» (фото)

Победительница пришла на проект с наркотической зависимостью. На протяжении четырех лет девушка употребляла запрещенные вещества. На проекте ей удалось отказаться от пагубной привычки. Из-за этого за 15 недель Женя набрала больше 10 кг веса. Но это добавило ее интересной внешности изюминку. Да и выглядеть она стала здоровее.

Юля #Бандитка Чигринец

Из пацанки в леди: как изменились внешне финалистки реалити «Від пацанки до панянки» (фото)

Из пацанки в леди: как изменились внешне финалистки реалити «Від пацанки до панянки» (фото)

Из пацанки в леди: как изменились внешне финалистки реалити «Від пацанки до панянки» (фото)

Агрессивная в начале проекта девушка стала спокойнее к концу реалити. Изменения отразились в ее взгляде: он стал добрым и радостным.

Вика #Боксерша Алехина

Из пацанки в леди: как изменились внешне финалистки реалити «Від пацанки до панянки» (фото)

Из пацанки в леди: как изменились внешне финалистки реалити «Від пацанки до панянки» (фото)

Из пацанки в леди: как изменились внешне финалистки реалити «Від пацанки до панянки» (фото)

До проекта Вика часто ввязывалась в драки, ее даже путали с мальчишкой. После Школы леди она стала очень симпатичной девушкой.

Настя #Мивина Иваненко

Из пацанки в леди: как изменились внешне финалистки реалити «Від пацанки до панянки» (фото)

Из пацанки в леди: как изменились внешне финалистки реалити «Від пацанки до панянки» (фото)

Из пацанки в леди: как изменились внешне финалистки реалити «Від пацанки до панянки» (фото)

Эта «пацанка» тоже была мало похожа на девушку. Первый сезон реалити сделал ее капельку женственней. Сильно измениться не удалось, ведь она покинула проект слишком рано. А теперь Настя очень женственная, а главное, она стала часто улыбаться.

Каким был финал реалити, можно увидеть на сайте Нового канала.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины Новый каналтв-шоу
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь