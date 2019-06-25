Пацан-красавчик: Потап восхитил "молодецким" образом в штанах с подкатами и розовой футболке

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Потап, как всегда, - на стиле! Певец показал новый образ

Потап продолжает приятно удивлять и восхищать поклонников внешним преображением после своей свадьбы с Настей Каменских. Напомним, что пышная свадьба прошла 23 мая. Торжество провели на территории одного из ресторанных комплексов под Киевом. При этом поклонники пары не устают подчеркивать, что открытость и влюбленность им к лицу, особенно преобразился Потап. Украинский музыкант заметно похудел, а также немного поменял свой стиль.

Так, на instagram-страничке Потап показала поклонникам новое фото, на котором позирует в ультра стильном летнем наряде. На рэпере укороченные белые брюки с подкатом, розовая футболка с карманом, черные мокасины с белой подошвой. Образ довершают аксессуары – очки-авиаторы, часы и белый браслет. Получился образ "на стиле".

При этом новое фото Потап сопроводил интригующей и вдохновляющей подписью:

"Всех Люблю, даже если вам кажется, что это так", - пишет Потап.

Стильный Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Поклонники Потапа поспешили оставить свои отзывы под его новым фото:

"Потап, ты хороший, добрый. Насте очень повезло с тобой. А тебе с Настей"

"Красавчик!"

"Леша, ты красавчик"

"Какой пацан"

"На высоте, молоток"

"Штаны откати - вода сошла. Красавчег!"

"Ай, красавец"

"Мне нравиться, как Потап одевается"

"Ухх ты, на спорте! Fresh looking"

Скриншот комментариев: instagram.com/realpotap

Кстати, Потап любит показывать поклонникам свои модные луки. И стиль музыканта действительно немного изменился – в сторону большей яркости.

Стильный Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, до этого Потап умилил романтичным фото с Настей Каменских. Поклонники пары отметили, что на этом снимке Потап и Настя действительно очень счастливы вместе!

Также Настя Каменских и Потап растрогали романтикой в сети. Певица трогательно назвала любимого своим "лягушонком".