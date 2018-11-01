                      Парни гуляют: Юрий Горбунов умилил снимком с маленьким сыном

Коллаж РБК-Украина

Известный телеведущий порадовал подписчиков новым фото с Иваном

Горбунов в своем Instagram показал подросшего сыночка. Впервые телеведущий показал лицо сына в августе накануне своего дня рождения.

Почти 2 года назад актер и телеведущий Юрий Горбунов и ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали Иваном.

Юрий опубликовал фото со своим маленьким сыном. На фото он позирует на камеру, в то время как его сынок куда-то катит игрушечную машинку. Фото Юрий подписал хэштегом #хлопцігуляють.

Скриншот поста (instagram.com/gorbunovyuriy)

В одном из интервью Горбунов рассказывал: "Если папа и мама принимали участие в создании ребенка, несмотря на то, что рожала его мама, без папы ничего бы не было. Поэтому они должны одинаково уделять внимание – однозначно, тем более, когда это мальчик". Пролистывая Instagram-профиль Юрия, можно полагать, что он отлично справляется с ролью отца.

Увидев фотографию, растроганные поклонники осыпали комментариями и комплиментами.

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Добавим, Катя Осадчая в элегантном платье посетила официальное мероприятие в Киеве.

Ранее Гобунов и Осадчая порадовали поклонников ярким осенним фото.